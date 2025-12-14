El año de Verón: superó el tropiezo con Foster Gillett, enfrentó a Tapia y salió campeón

Los protagonistas del título de Estudiantes de La Plata en el Clausura de la Liga Profesional estuvieron adentro de la cancha. Sin embargo, muchos flashes apuntaron a la tribuna donde estaba Juan Sebastián Verón.

El vicepresidente e ídolo histórico del Pincha vio el partido como un hincha más y salió fortalecido después del fuerte enfrentamiento con la AFA y su presidente, Chiqui Tapia.

No fue un buen comienzo de año para el dirigente y referente del club. Su alianza con el empresario Foster Gillett en el intento de impulsar un modelo mixto con tintes de sociedad anónima tuvo mucho ruido y pocas nueces.

En otro claro posicionamiento enfrentado con la AFA, Verón buscó un golpe de efecto con el aporte externo de una figura polémica, con más fracasos que éxitos en sus gestiones deportivas.

Con la plata de Foster Gillett, Estudiantes pudo comprar a Cristian Medina pero el impacto de la alianza bajó con el correr del tiempo y no llegó a tener aceptación dentro del club.

Su desembarco quedó en la nada y esa disputa fue un claro punto a favor de la AFA. Verón nunca pudo explicar con claridad cuáles eran los alcances del acuerdo y tuvo que desistir.

¿En qué situación está la relación de Estudiantes y Foster Gillett? Responde Verón en Gelatina. pic.twitter.com/BUTkyaoJEe — Gelatina (@somosgelatina) October 20, 2025

La disputa con Tapia y otro campeonato

El equipo tuvo un año irregular pero encontró su mejor versión a fin de año, justo cuando la continuidad de Eduardo Domínguez como DT pendía de un hilo.

El Pincha se metió por la ventana a los octavos de final y definió todas las series como visitante. En la semana que logró el milagroso pase a playoffs gracias a otros resultados, se dio la polémica consagración de Rosario Central como campeón de la tabla anual.

Verón sobre la disputa con AFA y cómo de golpe los arbitrajes dejaron de ser sospechosos en la recta final: "Hay cosas que tienen que suceder para que posiblemente algo funcione de manera normal, y el fútbol empezó a funcionar de manera normal".pic.twitter.com/gGhVbOsWln — Diego Borinsky (@diegoborinsky) December 14, 2025

Estudiantes fue el único club en manifestarse rápidamente en contra de esa decisión y profundizó esa postura al hacer el pasillo de espaldas luego de que AFA los obligue a reconocer al Canalla.

El club quedó como el gran opositor de la gestión de Tapia, cada vez más criticada por los hinchas del fútbol argentino. Como agregado, el equipo venció a Central e hizo lo propio con Central Córdoba en Santiago Del Estero, con Gimnasia en el clásico platense y con Racing en la final.

¡¡¡LOS JUGADORES LE LLEVARON LA COPA A LA BRUJITA VERÓN EN LA TRIBUNA Y FESTEJÓ CON LOS HINCHAS!!! pic.twitter.com/mrqG1CwOE7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Verón, suspendido por AFA luego del pasillo gate, siguió el partido desde la tribuna y los jugadores le alcanzaron la copa luego de que el propio Tapia se las de en la ceremonia de consagración.

Este punto lo ganó con claridad el vicepresidente de Estudiantes. El dirigente salió fortalecido y quedó como la voz de mayor peso contra Tapia y su gestión. Aunque su prioridad sea el Pincha, quiera o no, su figura ya abarca más allá de su club.