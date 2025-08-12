Riquelme no define y en Boca pierden la calma: cuatro pesos pesados para el puesto de mánager

El clásico con Racing dejó de lado uno de los aspectos fundamentales en Boca: la elección del mánager. Juan Román Riquelme está en el ojo de la tormenta, el equipo llegó a 12 partidos sin victorias y luego de tomar la drástica medida de disolver el Consejo de Fútbol, con las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna, el presidente no da señales sobre el elegido y el hincha pierde paciencia.

Desde el búnker del predio de Ezeiza sostienen que el presidente del Xeneize todavía no inició ninguna gestión y que a la vez espera por Miguel Ángel Russo, quien se mantiene en el cargo de técnico y en algún momento sonó para tomar ese puesto de mánager. Esta situación descoloca al hincha y también puertas adentro de la institución.

Esperan que JR tome la posta, pero «no hay apuro»

Según cuentan en el seno del Xeneize, es cuestión de días que Juan Román Riquelme tome la posta y levante el teléfono para evaluar a distintos candidatos, presentarles su idea y luego escuchar una respuesta que le cuadre para terminar de definir al flamante referente del fútbol.

Igualmente, también se dice que «no hay apuro» y el proceso de rearmado post Consejo de Fútbol no será de la noche a la mañana. Esto, sin dudas, va a contramano de las urgencias deportivas, porque el equipo no juega bien, no consigue resultados y hoy está afuera de la Copa Libertadores 2026.

El cuarteto de candidatos

José Pekerman es el preferido de Juan Román Riquelme, pero será difícil convencer al exDT de la Selección Argentina. A los 75 años, resulta complicado pensar que quiera agarrar un fierro caliente como el del Boca. Segundo asoma Carlos Navarro Montoya, quien tiene una buena relación con el presidente y tiene el «sí» en la punta de la lengua.

Riquelme, Delgado -el único que sigue-, Rojitas -ídolo- y el Beto Márcico, que tiene chances.

Alberto Márcico, gloria de Boca y uno de los ex jugadores que más bancó a Riquelme en este duro momento, se sube al podio y aquí se da una situación muy particular: el Beto y el Mono son enemigos ínitmos y fueron los referentes de los los Halcones y las Palomas a principios de los 90. El cuarto lugar es para Claudio Borghi, hoy parte del Comité Asesor de Argentinos y también de estrecha relación con Román, a quien dirigio en el Xeneize en 2010.