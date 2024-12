Borja se sinceró, habló de su futuro en River y confesó que le pidió ayuda a Gallardo: «Fui claro»

Miguel Borja rompió el silencio, contó cómo está su relación con Marcelo Gallardo, de las diferencias con Martín Demichelis, de su futuro en River, dónde se siente cómodo en la cancha y de las críticas que recibió en la llave contra Atlético Mineiro en la Copa Libertadores.

El colombiano, que tuvo un gran primer semestre en River, pero decayó en su nivel en la segunda parte del año, brindó una entrevista al programa F90 de ESPN donde aseguró que se quiere quedar en el elenco Millonario por mucho tiempo.

«He sido feliz, he tenido plenitud y he sentido que he hecho muchas cosas que me han ayudado en lo personal para ser feliz y espero que sea así por mucho tiempo», sostuvo el delantero.

Con un año de contrato por delante y luego de ser suplente en los últimos siete encuentros (anotó tres tantos), su continuidad en Núñez parecía estar en duda. Sin embargo, Gallardo ya le avisó que cuenta con él en 2025 y él mismo manifestó que tenía grandes objetivos por delante con la banda roja. «La Libertadores es el sueño, no solo de Miguel Borja, de todos los compañeros», reconoció.

«El mundo River es diferente, es algo especial. Mi familia se siente a gusto en Argentina y lo lindo y especial es que cada día compites, cada día te exigen y eso es algo que me gusta», lanzó.

Y aunque terminó cuestionado por algunos hinchas, el colombiano aseguró haber tenido un buen año, pero, a la vez, admitió haber fallado en instancias claves. «Fue positivo. Es un deporte colectivo y cuando las cosas no salen en lo colectivo, sientes que hizo falta algo. Si vos como delantero no marcas goles en una semifinal,en una final, hay una autocrítica interna», afirmó.

A pesar de su imagen recia y dura, Borja contó que había tenido altibajos personales que lo habían hecho perder su nivel. Al referirse a la llave perdida con Atlético Mineiro, explicó que el equipo no se había encontrado en esos días y reveló: «De pronto alguno perdió confianza. Y me incluyó, se lo dije a Marcelo un día. Fui claro: ‘No sé, no me siento con confianza y quiero que me ayudes’. Fue en esos días que tuve problemas personales y eso influye».

Además, le agradeció a la gente por bancarlo en esos días sin goles y de bajo nivel. «Sentí el apoyo de todo el mundo River y le agradezco a cada uno de ellos, porque en el momento duro, que no era en lo deportivo sino en lo familiar, sentí el apoyo de ellos y espero que sea por mucho tiempo».