El secreto de Maru Botana para el bizcochuelo perfecto: la receta de 12 huevos que nunca falla
Si hay alguien que sabe de pastelería abundante, casera y con sabor a familia, es Maru Botana. Entre sus cientos de preparaciones, hay una que se volvió viral y sigue siendo la preferida de sus seguidores: el bizcochuelo de 12 huevos. Aunque la cantidad asuste al principio, es la clave para lograr una altura y una esponjosidad que ninguna otra receta alcanza.
Ideal para rellenar, para un cumpleaños o simplemente para acompañar el mate, este clásico es un viaje de ida. Aquí te contamos cómo hacerlo en casa y el truco para que no se baje.
Ingredientes (Para un molde grande de 28-30 cm)
Huevos: 12 unidades (a temperatura ambiente)
Azúcar: 360 g
Harina 0000: 360 g
Esencia de vainilla: 1 cucharada
Ralladura de limón: Opcional, para aromatizar
El paso a paso: el arte del batido
- El éxito de esta receta no está en el polvo de hornear (de hecho, no lleva), sino en el aire que le incorpores a los huevos.
- Batido a punto letra: En una batidora potente, batir los 12 huevos con el azúcar y la vainilla. Este paso es vital: debés batir por al menos 10 o 15 minutos hasta que la mezcla esté casi blanca, espesa y puedas «dibujar» con el batidor sin que el dibujo se borre rápido.
- Movimientos envolventes: Incorporar la harina tamizada en tres partes. ¡Atención! No uses la batidora acá. Usá un batidor de mano o espátula con movimientos suaves de abajo hacia arriba para no perder el aire logrado.
- Molde y horno: Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado (o con papel manteca en la base).
- Cocción: Llevar a un horno precalentado a 160°C (fuego medio-bajo) por aproximadamente 50 a 60 minutos. No abras el horno antes de los 45 minutos.
Tips de experta para un resultado profesional
La prueba del palito: Al pincharlo, el palillo debe salir seco.
El desmolde: Esperá a que esté tibio. Si lo desmoldás muy caliente, se puede romper; si esperás a que enfríe del todo, se puede pegar.
Variante: Si lo querés de chocolate, reemplazá 60 g de harina por cacao amargo de buena calidad.
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