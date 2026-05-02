El secreto de Maru Botana para el bizcochuelo perfecto: la receta de 12 huevos que nunca falla

Si hay alguien que sabe de pastelería abundante, casera y con sabor a familia, es Maru Botana. Entre sus cientos de preparaciones, hay una que se volvió viral y sigue siendo la preferida de sus seguidores: el bizcochuelo de 12 huevos. Aunque la cantidad asuste al principio, es la clave para lograr una altura y una esponjosidad que ninguna otra receta alcanza.

Ideal para rellenar, para un cumpleaños o simplemente para acompañar el mate, este clásico es un viaje de ida. Aquí te contamos cómo hacerlo en casa y el truco para que no se baje.



Ingredientes (Para un molde grande de 28-30 cm)



Huevos: 12 unidades (a temperatura ambiente)

Azúcar: 360 g

Harina 0000: 360 g

Esencia de vainilla: 1 cucharada

Ralladura de limón: Opcional, para aromatizar



El paso a paso: el arte del batido

El éxito de esta receta no está en el polvo de hornear (de hecho, no lleva), sino en el aire que le incorpores a los huevos.

Batido a punto letra: En una batidora potente, batir los 12 huevos con el azúcar y la vainilla. Este paso es vital: debés batir por al menos 10 o 15 minutos hasta que la mezcla esté casi blanca, espesa y puedas «dibujar» con el batidor sin que el dibujo se borre rápido.

En una batidora potente, batir los 12 huevos con el azúcar y la vainilla. Este paso es vital: debés batir por al menos 10 o 15 minutos hasta que la mezcla esté casi blanca, espesa y puedas «dibujar» con el batidor sin que el dibujo se borre rápido. Movimientos envolventes: Incorporar la harina tamizada en tres partes. ¡Atención! No uses la batidora acá. Usá un batidor de mano o espátula con movimientos suaves de abajo hacia arriba para no perder el aire logrado.

Incorporar la harina tamizada en tres partes. No uses la batidora acá. Usá un batidor de mano o espátula con movimientos suaves de abajo hacia arriba para no perder el aire logrado. Molde y horno: Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado (o con papel manteca en la base).

Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado (o con papel manteca en la base). Cocción: Llevar a un horno precalentado a 160°C (fuego medio-bajo) por aproximadamente 50 a 60 minutos. No abras el horno antes de los 45 minutos.



Tips de experta para un resultado profesional

La prueba del palito: Al pincharlo, el palillo debe salir seco.

El desmolde: Esperá a que esté tibio. Si lo desmoldás muy caliente, se puede romper; si esperás a que enfríe del todo, se puede pegar.

Variante: Si lo querés de chocolate, reemplazá 60 g de harina por cacao amargo de buena calidad.

