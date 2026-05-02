Atlético Madrid busca blindar a Julián Álvarez ante el fuerte interés de Barcelona

Julián está en carpeta de varios grandes y su continuidad después del Mundial no está asegurada.

Julián Álvarez fue uno de los grandes protagonistas en los últimos días. Luego de salir lesionado en la ida de semifinales de Champions, se encendieron las alarmas en la Selección Argentina por una posible lesión.

Tras el encuentro, desde el Atlético Madrid aseguraron que no había nada para preocuparse y luego confirmaron el esguince de tobillo grado 1 del delantero albiceleste. De esta forma, podría estar disponible para la vuelta pero su presencia dependerá de su evolución en los próximos días.

De penal, marcó el empate definitivo en la ida. Su presencia en la vuelta es una incógnita.

Pero desde España se volvió a hablar sobre el futuro de la Araña. Según Marca, el Colchonero tomará una fuerte medida para blindar a su jugador estrella de cara al próximo mercado de pases, donde varios equipos pondrán los ojos en él.

Al finalizar la temporada, el equipo del Cholo Simeone buscará extenderle el contrato al atacante, a pesar de que el actual vínculo finalice en 2030. Pero la clave de esta acción será una considerable mejora económica para Julián.

El Barcelona es el principal candidato a llevarse al argentino. Desde hace meses circulan los rumores de un interés, ante la inminente salida de Robert Lewandowski, que terminará su vínculo con el Blaugrana y continuaría su carrera en la MLS.

De igual forma, no será sencilla una salida, ya que el futbolista de 26 años tiene un valor de mercado de 100 millones de dólares. Todo parece indicar que, de haber una venta, tendrá que haber una fuerte presión del argentino por salir y continuar su exitosa carrera en otro club.

Desde su llegada a Madrid, Julián se convirtió un estandarte del club anotando 49 goles y mostrando un altísimo nivel que lo mantiene en la lista de mejores delanteros del mundo. La novela sobre una posible transferencia todavía no terminó y tendrá varios capítulos que seguramente se extenderán hasta después de la Copa del Mundo.