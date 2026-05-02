Con drones y perros, intensifican la búsqueda de un vecino en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin informó que continúan de manera intensa los operativos para dar con el paradero de Demian Vande Linde, un vecino de 43 años que es buscado en la zona rural y de montaña cercana a la localidad.

Trevelin: intensifican la búsqueda de un vecino desaparecido

Durante la noche del viernes se realizó una reunión operativa entre las distintas instituciones que participan del procedimiento, con el objetivo de evaluar los avances y redefinir la estrategia de búsqueda. A partir de ese encuentro, este sábado desde las 8:30 se retomaron las tareas con un refuerzo de recursos humanos y logísticos.

El director de Gobierno municipal, Marcelo Sosa, detalló que se sumaron nuevos equipos de rastrillaje, más perros entrenados para búsqueda y drones, lo que permitió avanzar sobre sectores que aún no habían sido cubiertos en los operativos previos.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que ya se relevaron más de 600 hectáreas sin resultados positivos, por lo que el operativo continúa ampliándose para intensificar la cobertura del terreno y aumentar las posibilidades de encontrar al vecino desaparecido.

Del despliegue participan Bomberos Voluntarios, Defensa Civil de la Provincia del Chubut, Policía del Chubut, la División Canes, Gendarmería Nacional Argentina, Administración de Parques Nacionales, grupos especializados, voluntarios y personal municipal, en un trabajo coordinado.

Desde el Municipio destacaron el compromiso y la solidaridad de las instituciones y vecinos que colaboran en el operativo, que se mantiene activo en distintos puntos del área.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comunique de inmediato al 101 o al teléfono 2945-556013.