Campeonato Argentino de fútbol para veteranos: 62 equipos estarán en competencia en Cipolletti

Durante cinco días Cipolletti recibirá la XXI edición del Torneo Argentino de fútbol para veteranos con las categorías: Senior, Súper, Maxi y Máster, reuniendo alrededor de 1.850 deportistas. El certamen se disputará del 9 al 12 de octubre.

La apertura formal del certamen se realizará el miércoles 7 de octubre con una conferencia de prensa -de 18 a 20 hs- y donde estarán presentes los principales directivos que llevan adelante la organización, colaboradores, funcionarios municipales, entre otros.

Tambien está previsto que la definición del tradicional certamen, que integra a asociaciones de todos el país, dispute sus respectivas finales el lunes 12 de octubre en las canchas de Los Álamos (calle 5 bis entre San Luis y Ruta Provincial 151).

Desde la Federación de Fútbol Para Veteranos y los organizadores, la Asociación Civil Tiro Fútbol Club de General Roca, confirmaron que las inscripciones ya están cerradas y que el puntapié inicial será el viernes a las 8 de la mañana con la categoría Senior.

Se espera que el clima acompañe durante la competencia donde se pone en valor la experiencia y confraternidad, y sobre todo, la cultura deportiva que abraza a los apasionados del deporte más popular del país.

El torneo reúne a 62 equipos, generando un marcado movimiento de gastronomía, hotelería y turismo en la región.

Las delegaciones deberán realizar las correspondientes acreditaciones el jueves 8 de 10 hs a 17 hs en Los Álamos. Además está acordado para el día martes, previo al puntapié inicial, la reunión -capacitación de 18 hs a 20 hs- del cuerpo de árbitros, que trabajará en cada uno de los encuentros.

También se utilizará el Complejo Polideportivo Don Pedro (ubicado en frente de Los Álamos y donde se dispondrá del estacionamiento para cada una de las delegaciones). Y tres canchas del predio La Amistad (sólo viernes y sábado).

La lista de los equipos en cada una de las categorías

Categoría Senior: Senior: Tres Arroyos (Bs As); Quintu Panal de Roca, Liga Municipal de Regina, Tiro Fútbol Club de Roca, Club de Profesionales de Viedma, Belgrano de Esquel Chubut, Villa San Martín de Roca, La Emilia de Roca, Cascallares FC (Bs As), La Amistad de Cipolletti.

Categoría Maxi: Catriel de Río Negro, Tres Arroyos (Bs As), Tiro Federal de Comodoro Rivadavia, Ranqueles de Río Cuarto, Quintu Panal de Roca, Liga Municipal de Regina, Tiro Fútbol Club de Roca, Cluba Casa de Piedra de LaPampa, Esquel de Chubut, Entre Tiempo de La Pampa, Racing Club de Castex, AMFA-Villa Mercedes de San Luis, Club Gregores de Caleta Olivia de santa Cruz, La Emilia de Roca, San francisco de Buenos Aires, La Amistad de Cipolletti.

Categoría Súper: Tres Arroyos (Bs As),Catamarca, Huracán de Comodoro Rivadavia, Ranqueles de Río Cuarto, Liga Municial de Villa Regina, Amataur de Villa Mercedes San Luis, La Estrella de Viedma, Tiro Fútbol Club de Roca, Amigos de Caleta Olivia Santa Cruz, Club de Profesionales de Viedma, Santa Rosa de La Pampa, Club Sarmiento de La Pampa, Barrio 25 de Mayo de Regina, Club Alvarado de Esquel, La Emilia de Roca, General Pico de La Pampa, La Amistad de Cipolletti.

Categoría Máster: Tres Arroyos (Bs As), Catmarca, Club Amehino de Comodoro Rivadavia, Camioneros de Cipolletti, UCFA de Córdoba, Ranqueles de Río Cuarto, Quintu Panal de Roca, Liga Municipal de Villa Regina, Amateur de Villa Mercedes San Luis, Tiro Fútbol Club de Roca, Amigos de Caleta Olivia,Club profesionales de Viedma, Santa Rosa de La Pampa,San Antonio Oeste de Río Negro, Fortín Club de Pedro Luro (Bs As), Club Villa Linch de Viedma, La Emilia de Roca, General Pico de La Pampa, Cultural Argentino de La Pampa, Quillagua de Plottier.