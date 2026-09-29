Leandro Paredes no se baja de la Selección Argentina: «Me siento parte, estaría ahí…»

Leandro Paredes fue uno de los jugadores que puso en duda su continuidad en la Selección Argentina después del Mundial y encima sufrió una dura suspensión de la FIFA. Sin embargo, apareció un esperado guiñó a la Albiceleste y dejó en claro que está a disposición de Lionel Scaloni, el entrenador que todavía no confirmó su continuidad, pero están en charlas avanzadas con Claudio Chiqui Tapia.

¿Qué dijo Paredes hace un mes?, ¿qué dijo ahora?

«Va a ser difícil que siga, por lo que dije en ese momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo. Si no está él, va a ser difícil que todo siga funcionando igual», había expresado a comienzos de septiembre. Casi un mes después, su mirada parece otra.

«Todavía no hablé con el entrenador. Seguro esta semana pase por el predio a saludar, a ver cómo está todo por ahí», contó Paredes, luego del entrenamiento de Boca. Y al toque, sorprendió: «Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría», en referencia a la triple fecha que afrontará el equipo Albiceleste entre mañana y el martes, el día de la despedida de Messi.

La AFA trabaja para reducir las penas de Paredes y Cía

Mientras Leandro Paredes deshoja la margarita, en AFA siguen trabajando para reducir las penas del volante Xeneize, pero también de Nahuel Molina y Roberto Ayala, ayudante de Scaloni. «Son excesivas por lo que hicieron y buscaremos que sean morigeradas«, había planteado meses atrás Andrés Paton Urich, asesor legal de la casa madre del fútbol argentino.

Si consigue que el castigo se reduzca a la mitad, de diez a cinco encuentros, el ídolo azul y oro podría cumplirlo por completo en esta fecha FIFA de octubre y en la de noviembre, y quedar disponible para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Sera llamado por Scaloni? Por lo pronto, Leandro cambió su postura y tiene el celular prendido.