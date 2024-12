Chicho Serna y una revelación que ilusiona a Boca: la ampliación de la Bombonera «está encaminada»

En las últimas horas, Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, reveló detalles sobre el proyecto del club para ampliar la Bombonera. El colombiano aseguró que la situación «está encaminada» y adelantó que en estos días Román Riquelme podría dar una nueva noticia.

El exvolante de la Era Bianchi destacó algunas de las refacciones que se hicieron en Brandsen 805, como el pintado de la fachada y las tribunas, y la demolición del palco presidencial para poner nuevas butacas. «Se apuntó a mejorar mucho para que los hinchas se sientan más orgullosos de La Bombonera», remarcó durante una entrevista con el canal de Boca.

En ese sentido, Serna resaltó el trabajo de la gestión para evitar que incluyeran al estadio en la lista de inmuebles protegidos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que habría imposibilitado una futura ampliación. «Para nosotros se ganó un primer partido muy importante. La Legislatura entendió que no íbamos a poder mejorarla si la nombraban Patrimonio Nacional. Eso lo logró Román», remarcó.

Además, adelantó que podría haber novedades en los próximos días: Yo lo noto a él muy ocupado con el tema de la ampliación. Estoy seguro de que en cualquier momento nos va a dar una noticia. Él quiere que entren más de nuestros hinchas. Se está evaluando. Nos ha hecho saber que va bien encaminado. Es lo que se merecen nuestros hinchas».

Si bien la extensión de la capacidad de La Bombonera fue una de las promesas de campaña, pasado un año de la victoria del oficialismo, todavía no hubo grandes novedades. Aunque desde el Xeneize sostienen que están trabajando en un proyecto y hasta se barajó la posibilidad de «mover» la cancha hacia el lado de las vías.

Chicho Serna reveló detalles de su charla con Cristian Medina

Por otra parte, el dirigente del Xeneize reveló una charla que tuvo con Cristian Medina el día que se negó a jugar contra Gimnasia y Esgrima La Plata luego de que Boca no aceptara la oferta del Fenerbahçe.

«Yo estaba el día que Cristian nos manifestó que, si no respondíamos un mail, no jugaba más. Le dije: ‘tranquilo, que el que se enoja pierde’. El libro de pases ya estaba cerrado. Después se lo dijo al entrenador, que tiene personalidad, y fue contundente: ‘si no estás para jugar una final, conmigo no jugás más'», comentó.

El Xeneize rechazó la última propuesta del elenco turco por 10 millones de dólares y otros cinco en objetivos alcanzables. En su momento, Boca había pedido que cambiaran los plazos de pago y que se hicieran cargo de los 2,6 millones de dólares de impuestos de la operación. Aunque los europeos no contestaron y las negociaciones se frenaron.

«Pensé que iba a pedir disculpas, incluso a los hinchas, pero no lo hizo. Tiene contrato por tres años más. Yo estoy convencido de que por las malas nunca se saca nada bueno«, concluyó Chicho.