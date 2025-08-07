Chiqui Tapia presentó el nuevo torneo de fútbol femenino argentino: cómo será el formato

Este jueves, Claudio Tapia llevó a cabo la presentación oficial del Segundo Torneo de Primera División “A” 2025 de fútbol femenino. En el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, el presidente de la AFA llevó a cabo el acto y aseguró que «es un orgullo».

En el evento, Chiqui estuvo acompañado de Jorge Barrios (Presidente de la Comisión de Fútbol Femenino), Diego Turnes, Cristian Malaspina, integrantes de los cuerpos técnicos de las selecciones mayor y juvenil, y dirigentes de todos los clubes participantes.

Según informaron, el nuevo torneo se disputará en dos zonas (una de nueve y otra de ocho equipos), con una fase regular a una sola rueda y etapas eliminatorias desde los cruces entre terceros y sextos de cada grupo.

La final se disputará a doble partido y consagrará al campeón del segundo semestre del año. Además, durante el acto se presentó el trofeo de esta edición.

Chiqui Tapia y la presentación del nuevo torneo de fútbol femenino

“Es un orgullo tener la posibilidad de lanzar este nuevo torneo. En 2017 nos propusimos ser el Comité Ejecutivo de la igualdad, y seguimos cumpliendo objetivos”, planteó Tapia. Además, remarcó el impacto de la profesionalización y el proyecto de construir un predio exclusivo para selecciones femeninas.

Claudio Tapia durante la presentación en el predio de Ezeiza.

Mientras que Diego Turnes agradeció el apoyo del presidente de AFA y destacó que el crecimiento “hubiera sido imposible sin su apoyo”. Por su parte, Jorge Barrios le dejó un pedido especial a los clubes: “Colaboren con la cesión de estadios para que las jugadoras puedan jugar con su gente”.

Con respecto al torneo, se conoció que tendrá nuevos sponsors (Sur Finanzas, TCL, Sporting, Pax Assistance y Gatorade), y será televisado por TNT Sports.

Cómo será el formato del torneo de fútbol femenino argentino

El campeonato se dividirá en dos zonas. Los dos mejores equipos de cada una clasificarán directamente a los cuartos de final. Mientras que del tercero al sexto se disputarán un repechaje a partido único con encuentros cruzados entre zonas.

Desde los cuartos, las llaves se definirán por por una tabla general de promedios, y tanto semifinales como final se disputarán en formato ida y vuelta, con penales en caso de empate global.