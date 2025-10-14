Chiquito Romero se despidió de Boca y contó por qué no volvió a atajar: «Fue como la sentencia»

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y seguirá su carrera en Argentinos Juniors. El arquero se despidió del club y contó por qué cree que quedó marginado en el Xeneize en el último tiempo.

«Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza con un plateísta prácticamente fue como la sentencia en este club. Pero soy un agradecido al hincha de Boca y al presidente, al Consejo y toda la gente dentro de este predio, a mis compañeros que siempre se han comportado excelente conmigo”, destacó Chiquito.

El arquero de 38 años se refirió de esa manera al cruce que tuvo con un grupo de hinchas en la Bombonera después de perder el clásico con River el 21 de septiembre del año pasado.

«Creo que todos somos seres humanos y muchas veces tenemos situaciones que sabemos sobrellevar y otras no. A mí lamentablemente ese día me tocó no saber sobrellevar la situación», agregó sobre ese episodio.

Desde ese momento, atajó un par de partidos más y este año no volvió a ser tenido en cuenta. Al Bicho llega libre luego de la dura lesión del Ruso Rodríguez.

«Se termina una etapa hermosa. Disfruté muchísimo de este club, me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir como en mi casa. Me voy feliz y muy contento y agradecido por sobre todas las cosas. Más allá de que sea el presidente del club, es un amigo y con Román (Riquelme) arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba. Me deseó lo mejor. Yo voy a tratar de hacer lo mejor por Argentinos en este momento, que tuvieron la mala suerte de que el Ruso se lesione y tuvieron que salir a buscar un arquero. Trataré de hacer lo mejor para que le vaya bien», destacó Romero.

El comunicado de Boca sobre Chiquito Romero

El Xeneize confirmó la salida de Chiquito en redes sociales. «El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos», escribieron en el comunicado.

Romero atajó 90 partidos en Boca entre 2023 y 2024 en los que convirtieron 78 goles. Fue campeón de la Supercopa Argentina en 2023 y fue una de las figuras del equipo subcampeón en la Copa Libertadores de ese año.