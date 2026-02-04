Cipolletti arrancó la pretemporada para el Federal A 2026 en La Visera de Cemento

CIpolletti arrancó la pretemporada para el Federal A 2026. (Foto: Florencia Salto)

La lluvia no fue un impedimento y Cipolletti tuvo su primer día de pretemporada de cara al Federal A 2026 con la presentación de varios refuerzos.

La Visera de Cemento abrió sus puertas al público y la hinchada dijo presente para darle la bienvenida a los jugadores que están nuevamente bajo las órdenes del Chango Cravero.

El Albinegro tuvo en sus filas a los nueve refuerzos que incorporó a la espera de que lleguen, al menos, un par más en lo que resta del mercado de pases.

Se trata de los defensores Víctor Manchafico y Juan Cruz Huichulef; los volantes Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López, Fernando Pettineroli y Ulises Romero y los delanteros Sebastián Jeldres y Nicolás Peralta.

Además, siguen del año pasado Facundo Crespo, Alex Verón, Yago Piro, Benjamín García, Gonzalo Lucero, Andrés Almirón, Andrés Domínguez, Sergio Ranquehue, Federico Acevedo y Enzo Vallejos.

Para completar el plantel, podrían incorporar a otro defensor central y a un delantero. Una vez que terminen su participación en el Regional Amateur intentarán cerrar los regresos de Nicolás Trejo, Nehuén García y Lucas Mellado.

También empezaron la pretemporada 8 juveniles que seguirán entrenando con el plantel del federal y serán evaluados por Cravero.

El plantel que empezó la pretemporada en Cipolletti

Arqueros: Facundo Crespo, Alex Verón, Franco Papazian, Joaquín Ojeda.

Defensores: Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef, Yago Piro, Benjamín García, Sebastián Rivas y Mateo Loncol.

Volantes: Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López, Fernando Pettineroli, Ulises Romero, Gonzalo Lucero, Andrés Almirón, Sergio Ranquehue, Tobías Cerda, Alejo Palomeque, Maximiliano Ramos.

Delanteros: Sebastián Jeldres, Nicolás Peralta, Andrés Domínguez, Federico Acevedo, Enzo Vallejos, Lucas Vázquez e Ivo Luzarreta.