Cipolletti confirmó a su quinto refuerzo para el Federal A 2026

Cipolletti confirmó a un nuevo refuerzo para el Federal A 2026 y ya tiene cinco, a días de comenzar con la pretemporada nuevamente bajo las órdenes del Chango Cravero.

La última incorporación es Nicolás Peralta, delantero tucumano de 28 años que viene de jugar el Federal A 2025 en Villa Mitre. También vistió las camisetas de Defensores Unidos de Zárate, Boca Unidos, Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto.

Su mejor temporada fue la 2023 cuando convirtió 10 goles. Se destaca por ser muy movedizo en ataque ya sea para definir o para asistir como segunda punta.

Otro que está cerca es Fernando Pettineroli, proveniente de Deportivo Rincón. El zapalino de 30 años, que puede jugar como volante o delantero, jugó en el Albinegro entre el 2020 y el 2023. Llegó a disputar más de 70 partidos y se destacó, especialmente, el último año.

Altas y bajas de Cipolletti

Los cuatro refuerzos que ya tenía el Albinegro son el defensor Víctor Manchafico, los volantes Marcos Pérez y Maximiliano López y el delantero Sebastián Jeldres.

Los que se fueron son: Agustín Stancato (Olimpo), Cristian Ibarra (Olimpo), Matías Páez (Villa Mitre), Jeremías Langa (Gimnasia), Gustavo Mbombaj (Boca Unidos) y Ricardo Dichiara (Deportivo Rincón)