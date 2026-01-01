En las últimas horas del 2025, Cipolletti confirmó a su segundo refuerzo para el Federal A 2026. Se trata de Marcos Pérez, volante central de 32 años que llega proveniente de Sportivo Las Parejas.

Es un puesto clave para el Albinegro ya que Agustín Stancato se fue a Olimpo. La otra incorporación hasta el momento es la del delantero neuquino Sebastián Jeldres.

Pérez es rosarino y se formó en Newell’s donde llegó a debutar en primera división en 2011. Luego jugó en Gimnasia de Jujuy, Brown de Puerto Madryn, Sportivo Belgrano, Deportivo Madryn y Santamarina de Tandil.

En Madryn, fue parte del plantel que ascendió a la Primera Nacional en el 2021. Ahí compartió equipo con Jeldres que convirtió el gol en la final con Racing de Córdoba.

En Sportivo Las Parejas fue titular en casi todo el campeonato. El equipo entró en la Fase Reválida del Federal A donde quedó afuera con Deportivo Rincón.

Pérez se caracteriza por ser un jugador con mucho quite en el mediocampo a partir de su entrega y buen sentido de la ubicación. Es un «5» posicional, del estilo de Stancato.

Cipolletti tendrá nuevamente a Daniel Cravero como entrenador y también mantuvo a su arquero y referente, Facundo Crespo. La pretemporada comenzaría en los primeros días de febrero de cara al Federal A 2026 que empezará a mediados de marzo.