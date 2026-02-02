Murió uno de los árbitros que dirigió Boxing – La Amistad en un accidente automovilístico

La Amistad empató 2 a 2 con Boxing en Río Gallegos. (Foto: Gentileza Una Pasión)

El fútbol regional está de luto luego del trágico accidente automovilístico de los árbitros que dirigieron el partido entre Boxing de Río Gallegos y La Amistad por el Regional Amateur.

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional N°3 a 40 kilómetros de Caleta Olivia. Los cuatro árbitros pampeanos estaban en viaje de regreso a sus domicilios en Santa Rosa tras el partido del domingo.

El vehículo dio un vuelco y producto del golpe se confirmó la muerte de Emanuel Leguizamón, de solo 22 años. Fue el cuarto árbitro del partido en Río Gallegos.

Los otros tres jueces fueron hospitalizados y están en observación. Se trata de Cristian Rubiano (árbitro principal), Diego Pereyra y Yasu Muñoz (asistentes).

El accidente, del que se desconoce aún cómo ocurrió, fue en cercanías del sector conocido como Cañadón Minerales. Ese tramo de la ruta se encuentra en mal estado por su traza irregular.