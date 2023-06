Cipolletti en Tandil, Sol de Mayo en Bahía: así va la fecha 13 del Federal

Cipolletti transita por una temporada con altibajos, Sol de Mayo no puede salir del fondo y por eso cada partido parece una final para los representantes rionegrinos en el Federal A de fútbol. Este sábado no será la excepción y tendrán que buscar puntos fuera de casa: el Albinegro, ante Santamarina de Tandil, a las 20; y el Albiceleste, contra Liniers en Bahía Blanca, desde las 19:30.

Luego de dos victorias en fila, Cipo falló ante Villa Mitre en La Visera y otra vez quedó en una situación incómoda, pero lo obliga a recuperar terreno en una cancha siempre difícil como la de Tandil. Más complejo aún es el panorama para Sol, que nunca pudo salir del fondo de la zona A, aunque viene de un triunfo clave contra Sansinena.





El programa de la 13

Sábado 3 de junio

Olimpo (25) vs. Sansinena (17), a las 15

Liniers (15) vs. Sol de Mayo (10), a las 19:30

Santamarina (13) vs. Cipolletti (14), a las 20

Domingo 4 de junio

Villa Mitre (21) vs. Germinal (16), a las 16:30