Cipolletti hace autocrítica después de la dura derrota con Santamarina

No todas las derrotas tienen el mismo impacto y la de ayer fue la más dolorosa para Cipolletti en lo que va del Federal A.

El Albinegro cayó con Santamarina de Tandil por 3 a 1 en La Visera de Cemento en la primera caída como local. El equipo de Christian Lovrincevich había ganado sus dos encuentros como local, primero en el debut con Círculo Deportivo y después ante Liniers donde dejó una buena imagen.

En cambio, perdió los dos de visitante con Sansinena y Villa Mitre. Aunque la idea es siempre sumar, las derrotas fuera de casa son más previsibles que las de local, por eso lo de Santamarina fue un golpe.

“Nos quedamos con un poco de impotencia y de bronca. No nos imaginábamos este partido. Los primeros minutos fueron buenos, ellos se encontraron con el primer gol cuando no lo esperábamos”, analizó Leandro Wagner, en diálogo con Río Negro.

El lateral izquierdo dio la cara tras el resultado adverso y reconoció las falencias del equipo. “Cometimos muchos errores, soy el primero en ser autocrático, me hago cargo como lo hace todo el plantel”, aseguró.

“En nuestra cancha queremos sumar siempre, fue un partido raro, habíamos trabajado en la semana para que no se diera así. Es una derrota que duele pero hay que levantarse rápido”, agregó.

De todas maneras, Wagner le bajó el tono a la derrota y no la consideró como un pasó atrás. “No creo que haya sido un retroceso, solo no hicimos un gran partido. Cuando ganamos no fuimos los mejores del grupo y ahora tampoco somos los peores”, expresó.

Ahora, Cipolletti tendrá fecha libre por lo que recién volverá a jugar el domingo 26 de abril, contra Germinal en Rawson.

“Queríamos sumar porque nos toca la fecha libre pero el partido se dio así. Hay que tomar conciencia de esto y que no se repita”, lamentó el defensor.

En un partido muy disputado, Wagner sufrió un corte cerca de la ceja izquierda y jugó gran parte del encuentro con un vendaje.

El Albinegro no jugó bien y sufrió dos cimbronazos al comienzo de cada tiempo. Santamarina abrió el marcador a los 7’ y a los 5’ del complemento metió el 3-1.

Para colmo, Cipo empató a los 27’ de la mitad inicial y la igualdad le duró solo 6 minutos ya que los tandilenses hicieron el 2 a 1 a los 33’. El local dominó en el último tramo pero no pudo romper el cerco rival.

“Fuimos por un empate al final, estando 3-1 abajo hubiera sido muy bueno, pero ellos se cerraron bien atrás”, comentó Wagner.

El plantel descansará el próximo fin de semana y tendrá tiempo para trabajar sobre los errores para que el paso en falso quede solo como un accidente en un campeonato al que le resta mucho por jugar.