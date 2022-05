Cipolletti juega de visitante y la Liga Confluencia tendrá hoy su sexta fecha del Apertura

Cipolletti (11 puntos) es el único invicto dela zona A en el Torneo Federal A de fútbol y así espera seguir después de su visita de esta tarde a Estudiantes de San Luis (10) desde las 18.

Aunque todavía no perdió, el Albinegro solo ganó dos partidos de siete y no quedó a gusto con el empate del último miércoles como local ante Camioneros (13) por 1 a 1. El equipo de Germán Alecha hizo méritos para lograr el triunfo, pero le faltó precisión en los metros finales y el punto no sirvió para avanzar en la tabla, donde está 6°.

Su rival de hoy marcha octavo, en el límite de la zona de clasificación. Viene de perder 2 a 0 con Villa Mitre en Bahía y tiene un partido más porque aún no quedó libre. De local está invicto, con dos empates y dos victorias. El árbitro del encuentro será Luis Martínez de San Rafael.

Liga Confluencia: se juega la jornada 6

La Liga Confluencia disputa por completo la fecha 6 en la jornada de hoy por el Apertura.

En la Zona Oeste, La Amistad (15) recibe a San Sebastián (3). El Celeste es líder con puntaje ideal. También se destaca el reencuentro entre Cipolletti (6) y Pillmatún (9) después de la final del torneo pasado donde la Academia goleó 7 a 0. Además, juegan: 25 de Mayo (10) – Maracacinho (3), Obrero Dique (1) – San Isidro (0) y Fernández Oro (9) – Catriel (12).

Por la Este, Unión (10), uno de los punteros, es local de Huergo (7). El otro líder, Mainqué (10) visita a Cimac (3). Completan: Atlético Regina (6) – Alto Valle (9), San Carlos (3) – Círculo (7) y Chichinales (1) -Argentinos del Norte (5).