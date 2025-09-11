Cipolletti – Olimpo cambió de árbitro en el Federal A: los motivos

El partido entre Cipolletti y Olimpo, por el cierre de la segunda fase del Federal A, tuvo un cambio en la terna arbitral que había sido designada en la programación del miércoles.

Inicialmente, se informó que en el encuentro del próximo domingo a las 15 horas en La Visera de Cemento iba a estar el mendocino Jorge Etem.

La designación generó sorpresa ya que Etem venía de dirigir al Albinegro en la visita a Atenas de Río Cuarto. Por reglamento, un árbitro no dirige al mismo equipo en dos fechas consecutivas.

Por esa razón, que se les había pasado por alto en primera instancia, lo cambiaron por el entrerriano José Darío Sandoval. Fue el que dirigió el último cruce entre ambos que fue triunfo de Cipo en Bahía Blanca por 2 a 1 en el final de la primera fase.

Etem, junto al juez de línea Adriel Araya, fueron cambiados al partido entre 9 de Julio y Douglas Haig que iba a tener a Sandoval. El segundo asistente en La Visera será Rodrigo Lescano.

Lo que se juega Cipolletti

Al no poder clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso, Cipolletti jugará los playoffs por el segundo boleto con los que avancen de la Fase Reválida.

Aún tiene una mínima chance de ser quinto y meterse en la Copa Argentina. Para eso debe ganar, que pierda Atenas y que Rincón – Costa Brava termine en empate. Ahí definiría por la diferencia de gol.