Se cierra la segunda fase del Federal A: cómo se juega la última fecha y las chances de los zonales

Este domingo se disputará la última fecha de la segunda fase del Federal A donde quedarán definidos los clasificados, los cruces de la siguiente instancia y el último descenso. El horario unificado es el del domingo a las 15, para todos los partidos con cosas en juego.

En ese contexto, los tres equipos regionales se juegan distintas cosas. En la Zona Campeonato, solo Deportivo Rincón quedó con chances de clasificar entre los cuatro de arriba para seguir en camino por el primer ascenso.

El León recibe a Costa Brava de General Pico en un duelo directo. Está obligado a ganar para sacar boleto a los cuartos de final y depende de un resultado más.

Además de sumar de a tres contra los pampeanos, el equipo neuquino necesita que Atenas de Río Cuarto no derrote a Argentino de Monte Maíz en Córdoba.

#FederalA – Segunda Fase – Zona A



Tabla de posiciones – Fecha 8



Ciudad de Bolívar clasificó a los 4tos. de Final por el 1er. ascenso.

Villa Mitre, Cipolletti y Kimberley deberán jugar la Segunda Etapa de la Fase Reválida. pic.twitter.com/H8oCObig9C — Fútbol Patagonia (@futbolpatagonia) September 8, 2025

Con una victoria, además, asegurará su clasificación a la Copa Argentina 2026, pase lo que pase con Atenas ya que entran los cinco primeros. Si no saca boleto para los cuartos de final, irá a los playoffs por el segundo ascenso con los que avancen de la Fase Reválida.

Esa instancia es la que deberá jugar Cipolletti luego de quedar sin chances de aspirar al cuarto puesto. El Albinegro recibe a Olimpo y aún tiene una mínima chance de ser quinto y meterse en la Copa Argentina. Para eso debe ganar, que pierda Atenas y que Rincón – Costa Brava termine en empate. Ahí definiría por la diferencia de gol.

En la Reválida, Sol de Mayo aún no aseguró la permanencia y está en la pelea por el último descenso con Estudiantes de San Luis, Germinal y Santamarina. Uno de los cuatro perderá la categoría como ya lo hicieron Gutiérrez de Mendoza, Crucero del Norte y Ben Hur de Rafaela.

#FederalA – Fase Reválida – Zona A



Tabla de posiciones y tabla de promedios – Fecha 8



Guillermo Brown y San Martín (Mendoza) clasificaron a la Segunda Etapa. pic.twitter.com/NBFnJFDexl — Fútbol Patagonia (@futbolpatagonia) September 8, 2025

Si el Albiceleste le gana a San Martín de Mendoza se salvará del descenso y como yapa clasificará a los playoffs por el segundo ascenso.

Cuatro combinaciones de resultados mandarían a los rionegrinos al descenso. En todos esos escenarios debería perder y que Estudiantes de San Luis o Germinal ganen o uno gane y el otro empate. Si Sol empata se asegura, como mínimo, la oportunidad de jugar un desempate.

Los árbitros para la fecha del Federal A

En el partido entre Cipolletti y Olimpo, el árbitro será el mendocino Jorge Etem. Lo llamativo es que ya viene de dirigir al Albinegro en el empate 0 a 0 con Atenas de Río Cuarto del domingo pasado.

Rincón – Costa Brava tendrá como juez principal al tandilense Diego Novelli mientras que Sol de Mayo – San Martín de Mendoza será controlado por el pampeano Franco Morón.

La fecha completa del Federal A

ZONA CAMPEONATO

ZONA A

Viernes 12

KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR 12/09/2025 15:00 CORREA * JONATHAN DANIEL CÓRDOBA GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS SCHMOLL * SANTIAGO JUNÍN MORENO * NICOLÁS DARIO OLAVARRÍA

Domingo 14

ARGENTINO P PASCANAS ATENAS RC RÍO CUARTO 14/09/2025 15:00 NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO BADANO * JOAQUIN SALADILLO SUAREZ * LEONEL MATIAS SAN ANTONIO DE ARECO ROLDAN * GONZALO ANIBAL SALTO

CIPOLLETTI CIPOLLETTI OLIMPO BAHÍA BLANCA 14/09/2025 15:00 ETEM * JORGE DAVID MENDOZA VIOLA * DANILO ARIEL VIEDMA ARAYA * UVAB ADRIEL MENDOZA MORENO * RODRIGO VIEDMA

DEP RINCON NEUQUEN AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 14/09/2025 15:00 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL PASQUETIN * THOMAS JUNÍN

LIBRE: Villa Mitre (Bahia Blanca)

ZONA B

Viernes 12

JUV ANTONIANA SALTA INDEPENDIENTE (CHI) CHIVILCOY 12/09/2025 22:00 MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE VEGETTI * AGUSTIN SANTA FE

Domingo 14

SARMIENTO SGO SANTIAGO DEL ESTERO AT RAFAELA RAFAELA 14/09/2025 15:00 MARTIN * MAURICIO EXEQUIEL TUCUMÁN ARGAÑARAZ * LEILA ROMINA TUCUMÁN PONCE * JOSÉ DANIEL TUCUMÁN DIAZ * LUCIANO AGUSTIN SALTA

NUEVE DE JULIO RAFAELA DOUGLAS HAIG PERGAMINO 14/09/2025 15:00 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA LEZCANO GARCILANO* RODRIGO VICTORIA SALADO PAZ * HERNAN MAXIMILIANO TUCUMÁN BALLESTERO * RODRIGO TUCUMÁN

GIM Y ESGRIMA CH CHIVILCOY SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 14/09/2025 15:00 SILVESTRE * ENZO SANTA FE FLEITAS * HUGO ROSARIO HERRERA * CRISTIAN ALCORTA ROSAS * ROBERTINO ESPERANZA

LIBRE: San Martin (Formosa)

FASE REVÁLIDA

ZONA A

Domingo 14

GERMINAL TRELEW CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA 14/09/2025 15:00 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN DESTEFANO * PATRICIO JESUS SALADILLO ALVAREZ * DIEGO MAXIMILIANO TRELEW

J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS HURACAN L.HERAS MENDOZA 14/09/2025 15:00 ACOSTA * FRANCISCO MARTIN SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA * EMILIO JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO CACERES * NESTOR FABIAN SANTIAGO DEL ESTERO ALLEGUE * JESUS SAN JUAN

SANTAMARINA TANDIL ESTUDIANTES S L SAN LUIS 14/09/2025 15:00 BILLONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA BALMACEDA * MATIAS EZEQUIEL RÍO TERCERO GONZALEZ * MATIAS JAVIER SAN FRANCISCO SOSA ABRILE * LEANDRO ANDRES PASCANAS

SOL DE MAYO VIEDMA AT. C. SAN MARTIN MENDOZA 14/09/2025 15:00 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO SCHIEL * MALVINA LUJAN SANTA ROSA GATICA * LEANDRO NEUQUEN JERONIMO * ULISES NEUQUEN

GUTIERREZ SC MENDOZA GUILLERMO BROWN TRELEW 14/09/2025 15:00 NUÑEZ * PABLO FEDERICO SAN JUAN GONZALEZ * MARCELO GABRIEL SAN JUAN GOMEZ * SIREROL MAURO SAN JUAN CHAVEZ * DENIS EMANUEL VILLA MERCEDES

ZONA B

Sábado 13

DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS CRUCERO DEL NORTE POSADAS 13/09/2025 16:00 PAJON * ANTONELLA SILVIA PERGAMINO LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES PEREZ * DALMA CÓRDOBA EISENACHT * PAULA SOLEDADE NOGOYA

Domingo 14

EL LINQUEÑO LINCOLN SOL DE AMERICA FORMOSA 14/09/2025 15:00 MARCOS * FERNANDO OMAR BAHÍA BLANCA BUSTOS * EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO ZONCO * FELIPE CNEL DORREGO BUSTOS * KEVIN NICOLAS CNEL DORREGO

BEN HUR R RAFAELA G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY 14/09/2025 15:00 BILLANUEVA * LEONARDO ENMANUEL CORRIENTES FRANCO * ANDRES LEONARDO CORRIENTES SOSA * NICOLÁS MATIAS CORRIENTES RIOJA * FRANCO SEBASTIAN POSADAS

BOCA UNIDOS CORRIENTES SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 14/09/2025 15:00 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA OSUDAR * SEBASTIAN EMANUEL ROSARIO PEZZOTTA * BRUNO ALCORTA LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA

SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA MITRE POSADAS POSADAS 14/09/2025 15:00 REKERS * FERNANDO JESUS CÓRDOBA PEREZ * SERGIO MAURICI0 CORRIENTES RAMIREZ * PABLO ALBERTO TOTORAS MAPELLI * JONATAN DANIEL ROSARIO