Cipolletti perdió a su goleador para el Federal A 2026: Cristian Ibarra se fue a Olimpo

El mercado de pases del Federal A sigue activo y Cipolletti tuvo, hasta el momento, más bajas que refuerzos. Hoy se confirmó que Cristian Ibarra seguirá su carrera en Olimpo.

El delantero tucumano, que fue el goleador del Albinegro en el Federal A 2025 con 11 tantos, es uno de las incorporaciones del club de Bahía Blanca para la temporada 2026.

Ibarra, de 33 años, también vistió las camisetas de Chaco For Ever, Douglas Haig, San Martín de Formosa, San Jorge y Almirante Brown. Con los chaqueños logró ascender a la Primera Nacional.

El delantero metió los 11 goles que hizo en el campeonato en una primera fase excepcional. Su nivel, al igual que el del equipo, bajó en la segunda parte del torneo pero igual demostró ser uno de los atacantes de mayor jerarquía en la categoría.

Olimpo ya se había llevado en este mercado a otra de las figuras de Cipo, el volante central Agustín Stancato. También hizo ruido con nombres con pasado en primera como Federico González, Cristian Chimino y el regreso de Braian Guille.

El que también se fue a Bahía pero a Villa Mitre es el mediocampista Matías Páez. Hasta ahora, Cipolletti anunció dos refuerzos: el delantero Sebastián Jeldres y el volante Marcos Pérez.

Además, confirmó la renovación de Facundo Crespo en el arco y del Chango Cravero en la dirección técnica. El Federal A empezará a mediados de marzo y la pretemporada los primeros días de febrero.