En vivo: Cipolletti empata con FADEP en La Visera de Cemento por el Federal A

Cipolletti se mide con FADEP en La Visera. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti empata 0 a 0 con FADEP de Mendoza en La Visera de Cemento por la sexta fecha del Federal A con el arbitraje del cordobés César Ceballo.

El Albinegro viene de un gran triunfo contra Deportivo Rincón como visitante que lo dejó en el segundo puesto de la Zona 3.

Para este encuentro, el entrenador Fabián Enriquez puso una linea de tres defensores con Yago Piro, Victor Manchafico y Juan Cruz Huichulef.

Por lo tanto formará con: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef; Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Claudio Mosca, Maxi López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo.

El visitante, dirigido por Diego Pozo, salió con: Cristian Aracena; Brayan Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Lucas Ramírez, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi, Brian Zabaleta; Matías Navarro y Gonzalo Klusener.

Cipo lleva cinco partidos en el torneo con dos victorias, dos empates y una derrota. Como local le ganó 3 a 0 a San Martín de Mendoza e igualó 1 a 1 con Costa Brava de General Pico.

FADEP, recién ascendido a la categoría, todavía no ganó en el campeonato. Está último luego de dos caídas y dos empates.