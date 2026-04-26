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Con un gol de Enzo Fernández, Chelsea venció a Leeds y pasó a la final de la FA Cup

Chelsea derrotó a Leeds con un gol de cabeza de Enzo Fernández y pasó a la final de la FA Cup donde enfrentará a Manchester City.

Redacción

Por Redacción

Enzo Fernández metió el gol del triunfo para Chelsea en la FA Cup. (Foto: @EmiratesFACup)

Enzo Fernández metió el gol del triunfo para Chelsea en la FA Cup. (Foto: @EmiratesFACup)

A pesar de su flojo momento futbolístico, Chelsea se repuso y le ganó 1 a 0 a Leeds con un gol de Enzo Fernández para pasar a la final de la FA Cup.

El volante de la Selección Argentina convirtió el único gol del encuentro de cabeza a los 23 minutos. También fue titular Alejandro Garnacho.

El equipo inglés viene de despedir a su entrenador Liam Rosenior después de cinco derrotas seguidas en la Premier League y la eliminación en la Champions.

Quedó como técnico interino Calum McFarlane, que dirigió contra Leeds y se especula con que se mantendrá en el cargo hasta completar la temporada.

Chelsea jugará la final de la FA Cup contra Manchester City que eliminó en semifinales a Southampton. El partido por el título será el domingo 16 de mayo en Wembley.


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A pesar de su flojo momento futbolístico, Chelsea se repuso y le ganó 1 a 0 a Leeds con un gol de Enzo Fernández para pasar a la final de la FA Cup.

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