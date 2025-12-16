SUSCRIBITE
Dura baja para Cipolletti: Agustín Stancato es nuevo refuerzo de Olimpo

Olimpo anunció a Agustín Stancato como refuerzo para el Federal A 2026 después de su buena temporada en Cipolletti.

Agustín Stancato se fue de Cipolletti y jugará en Olimpo. (Foto: Matías Subat)

Después de una temporada con muchos puntos altos en el 2025, varios jugadores de Cipolletti llamaron la atención en otros clubes. Uno de esos casos es el de Agustín Stancato que arregló su llegada a Olimpo.

El volante fue una de las figuras del Albinegro en el campeonato. Fue el de mayor regularidad ya que su nivel no bajó cuando cayó el rendimiento del equipo en el último tramo.

Olimpo ya había dado un golpe al anunciar a Carlos Mungo como entrenador. El DT saltó de vereda en Bahía Blanca luego de dirigir durante 7 años a Villa Mitre.

Además del mediocampista de 26 años, el aurinegro también anunció al arquero Cristian Geist proveniente de Atenas de Río Cuarto y al lateral izquierdo Luciano Lapetina que llega desde Bolívar.

Por el momento, Cipolletti confirmó la continuidad del Chango Cravero como entrenador y de Facundo Crespo en el arco. La idea es mantener la base pero está claro que no será sencillo.


