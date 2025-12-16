Dura baja para Cipolletti: Agustín Stancato es nuevo refuerzo de Olimpo

Agustín Stancato se fue de Cipolletti y jugará en Olimpo. (Foto: Matías Subat)

Después de una temporada con muchos puntos altos en el 2025, varios jugadores de Cipolletti llamaron la atención en otros clubes. Uno de esos casos es el de Agustín Stancato que arregló su llegada a Olimpo.

El volante fue una de las figuras del Albinegro en el campeonato. Fue el de mayor regularidad ya que su nivel no bajó cuando cayó el rendimiento del equipo en el último tramo.

Olimpo ya había dado un golpe al anunciar a Carlos Mungo como entrenador. El DT saltó de vereda en Bahía Blanca luego de dirigir durante 7 años a Villa Mitre.

#𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼𝗗𝗲𝗣𝗮𝘀𝗲𝘀✍🏻



⚔️ El volante central, 𝗔𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗼 (26), llega a #Olimpo.



🔙 Proveniente de Cipolletti, también vistió las camiseta de Douglas Haig, San Telmo y Villa Dalmine entre otros.



¡Bienvenido al Grande del Sur Argentino! 💛🖤 pic.twitter.com/VfhCe0JeHU — Club Olimpo (@Olimpo_Oficial) December 16, 2025

Además del mediocampista de 26 años, el aurinegro también anunció al arquero Cristian Geist proveniente de Atenas de Río Cuarto y al lateral izquierdo Luciano Lapetina que llega desde Bolívar.

Por el momento, Cipolletti confirmó la continuidad del Chango Cravero como entrenador y de Facundo Crespo en el arco. La idea es mantener la base pero está claro que no será sencillo.