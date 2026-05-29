Aerolíneas lanzó descuentos de hasta el 15% para viajar por Argentina y el exterior

Aumentaron los vuelos de cabotaje en Argentina. Foto: NA.

Aerolíneas Argentinas anunció una nueva promoción con descuentos de hasta el 15% en pasajes para vuelos nacionales e internacionales, en una apuesta por incentivar la compra anticipada de viajes de cara a la temporada 2026.

La campaña estará disponible hasta el 31 de mayo e incluye rutas dentro de Argentina, destinos de Sudamérica, el Caribe y distintas ciudades de Estados Unidos. Según informó la compañía, los tickets podrán utilizarse durante los próximos 11 meses, aunque quedarán excluidas las fechas correspondientes a fines de semana largos y períodos de alta demanda.

Los pasajes pueden adquirirse a través de la web oficial, la aplicación móvil y agencias de viaje habilitadas. Además, la empresa señaló que la promoción podrá combinarse con distintos planes de financiación bancarios.

El anuncio llega en un contexto donde viajar en avión se volvió cada vez más difícil para buena parte de los argentinos, debido al impacto de la inflación y el aumento sostenido del costo de vida. En ese escenario, las promociones y cuotas aparecen como herramientas clave para sostener el movimiento turístico.

La iniciativa también se enmarca en un mercado cada vez más competitivo, con la presencia de aerolíneas low cost que disputan pasajeros mediante tarifas más económicas y esquemas flexibles.

Justamente, la promoción convive con otro cambio reciente implementado por la compañía: desde mayo, las tarifas más bajas de cabotaje dejaron de incluir equipaje de mano gratuito. Quienes compren los tickets más económicos solo podrán viajar sin cargo con un artículo personal pequeño, mientras que sumar un carry on de hasta ocho kilos tiene un costo cercano a los 40 mil pesos.

Desde la empresa explicaron que el objetivo es adaptarse a las nuevas modalidades del mercado aéreo y competir en igualdad de condiciones con compañías de bajo costo como JetSmart y Flybondi.

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