Boca y River ya conocen su camino en la Copa Sudamericana: se podrían cruzar en semifinales

Hace instantes, se sorteó el cuadro de la fase final de la Copa Sudamericana y los equipos argentinos ya conocen su destino en la competencia internacional.

En la previa, Boca ya sabía que enfrentará a O’Higgins en 16avos de final. La ida será en La Bombonera y la vuelta será en Rancagua, Chile. En caso de avanzar, el Xeneize se verá las caras contra Recoleta, el equipo paraguayo que dejó afuera del certamen a San Lorenzo.

Por otro lado, River fue líder de zona en su grupo y avanzó directamente a octavos de final. Por esto, el Millonario esperará rival y se enfrentará al ganador de Independiente Santa Fe de Colombia o Caracas de Venezuela, que eliminó a Racing en la primera fase.

El Superclásico se podría volver a dar recién en semifinales, para lo cual Boca deberá pasar tres fases y River dos. En caso de concretarse, la ida se jugaría en La Bombonera y la serie se cerraría en el Monumental.

Curiosamente, el único antecedente en esta competencia internacional también fue en esta instancia. En 2014, el Millonario venció al Xeneize con un global por 1-0, para luego lograr la primera y única Copa Sudamericana de su historia.

Con gol de Pisculichi, River pasó a la final en 2014.

Además, Lanús, que al igual que Boca fue tercero en Libertadores y bajó a Sudamericana, se medirá en los playoffs a Cienciano de Perú. En caso de pasar jugará contra Botafogo.

Tigre también conoce su camino. El Matador finalizó segundo en su zona y jugará en 16avos contra Nacional de Uruguay. Si avanza, se enfrentará a Montevideo City Torque de Uruguay.

En la ceremonia realizada en la sede de Conmebol, el ente del futbol sudamericano anunció que la gran final del torneo se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.