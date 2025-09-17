La confesión de Gustavo Costas en Racing sobre una figura de River: «Nos falta un jugador así»

En la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing dio el primer golpe y le ganó 1-0 a Vélez en Liniers. Pero más allá del triunfazo, Gustavo Costas hizo un llamativo análisis y fue contundente al referirse a una figura de River antes del cruce con Palmeiras.

Luego de la clasificación del Millonario ante Libertad por penales, abrirá este miércoles su serie contra el Verdao en el Monumental y buscará un triunfo en un partido clave. Mientras que Marcelo Gallardo definió que Juanfer Quintero, una de las alternativas en el mediocampo, empezará en el banco de suplentes.

Ahora, el entrenador de la Academia confesó que extraña al colombiano y lo dejó en claro a la hora de analizar el rendimiento del conjunto de Avellaneda. «Nos falta un jugador más creativo. Nos falta un jugador como Juanfer«, empezó diciendo el DT en conferencia de prensa

«Almendra te da juego, pero es distinto a lo que nos daba él. Tenemos jugadores diferentes a los que teníamos en el pasado y nos tenemos que ir acostumbrando“, agregó Costas en la antesala del cruce entre River y Palmeiras.

El análisis de Costas en Racing por la Copa Libertadores

«No anduvimos bien, no jugamos como habíamos pensado. La llave está totalmente abierta», comentó el entrenador de campeón de la última Copa Sudamericana y fue contundente en su autocrítica.

Pero no se quedó ahí y explicó el esquema inicial para enfrentar a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto: «Pusimos a Martirena porque es más ofensivo y Mura para lo defensivo, pero no salió tan bien como pensamos«.