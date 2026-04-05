Con goles de Galván y Colidio, River le ganó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental

Con dos goles de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio, River le ganó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental y trepó al segundo puesto de la Zona B del Apertura de la Liga Profesional.

El Millonario arrancó mejor y en los primeros 15′ tuvo dos muy claras en los pies de Sebastián Driussi que se mostró activo pero ineficaz en la definición. La primera fue un fuerte zurdazo cruzado que dio en el palo y la segunda una que salió por poco.

Desde los 20′, el dominio del local se diluyó y el visitante ganó algunos metros. El Pirata tuvo su mejor ocasión en un tiro libre de Lucas Zelarrayán que peinó Alexis Maldonado y forzó una gran atajada de Santiago Beltrán.

A los 35′, River abrió el marcador luego de presionar y recuperar en el mediocampo. Driussi quedó mano a mano, se la tapó Thiago Cardozo y el rebote le quedó a Galván que la empujó y metió su primer gol en el club.

¡LO GANA RIVER!



Galván definió con el arco vacío ante Belgrano ⚽ #LPFxTNTSports



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A los 13′ del segundo tiempo, el Millonario amplió la ventaja con un centro del ingresado Juan Cruz Meza que cabeceó Colidio. El delantero llevaba 26 partidos sin goles.

¡RIVER ESTIRÓ LA DIFERENCIA!



Colidio y el 2-0 de River ante Belgrano ⚽



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Galván volvió a marcar a los 37′ luego de un buen pase filtrado de Aníbal Moreno. El volante la cruzó de derecha, pegó en el palo y entró.