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Con un gol de Jainikoski, Argentinos Juniors le gana a Belgrano en la semifinal

En una buena acción colectiva, Argentinos Juniors abrió el marcador mediante el juvenil Facundo Jainikoski contra Belgrano en la segunda semifinal del Apertura de la Liga Profesional.

Redacción

Por Redacción

Facundo Jainikoski metió el gol de Argentinos Juniors. (Foto: Fotobaires)

Facundo Jainikoski metió el gol de Argentinos Juniors. (Foto: Fotobaires)

Argentinos Juniors golpeó rápido y desde los 7 minutos le gana 1 a 0 a Belgrano en La Paternal por la segunda semifinal del Apertura de la Liga Profesional. En la final ya espera River.

En una buena acción colectiva, Iván Morales tocó con Alan Lescano. El capitán llegó hasta el fondo, la pasó al medio y la empujó de zurda Facundo Jainikoski. Fue el primer gol del juvenil de apenas 18 años.

La final será el próximo domingo, 24 de mayo, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. River ya tiene su lugar después del triunfo 1 a 0 ante Rosario Central ayer en el Monumental.

Formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Santiago Longo y Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.


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Argentinos Juniors golpeó rápido y desde los 7 minutos le gana 1 a 0 a Belgrano en La Paternal por la segunda semifinal del Apertura de la Liga Profesional. En la final ya espera River.

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