Con un gol de Jainikoski, Argentinos Juniors le gana a Belgrano en la semifinal

Argentinos Juniors golpeó rápido y desde los 7 minutos le gana 1 a 0 a Belgrano en La Paternal por la segunda semifinal del Apertura de la Liga Profesional. En la final ya espera River.

En una buena acción colectiva, Iván Morales tocó con Alan Lescano. El capitán llegó hasta el fondo, la pasó al medio y la empujó de zurda Facundo Jainikoski. Fue el primer gol del juvenil de apenas 18 años.

¡GOLAZO DEL BICHO!



Lo gana Argentinos con gol de Jainikoski ⚽



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La final será el próximo domingo, 24 de mayo, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. River ya tiene su lugar después del triunfo 1 a 0 ante Rosario Central ayer en el Monumental.

Formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Santiago Longo y Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.