Aumento de la población en Neuquén: el Gobierno informó un nuevo salto demográfico para la provincia

La provincia, más cerca del millón de habitantes según el Gobierno. Foto: archivo Matías Subat.

Impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta y la fuerte inmigración interna, la población de la provincia de Neuquén ya oscila los 800.000 habitantes, informó este domingo el secretario del Copade, Rubén Etcheverry.

La cifra surge de un análisis técnico realizado sobre distintas «bases estadísticas provinciales y protecciones demográficas actualizadas» al año 2025, se precisó en un comunicado que difundió el Gobierno.

De esta manera la proyección elaborada por el Ejecutivo «ubica la población provincial en torno a los 793.288 habitantes«, lo que consolida a la jurisdicción como una de las de «mayor crecimiento relativo de la Argentina».

El último dato oficial disponible es el del censo de 2022, que se conoció en 2024 y estimó para la provincia en su conjunto una población de 710.814 personas, un crecimiento de casi 29% respecto al informe anterior.

«Ya somos ochocientos mil los neuquinos»

Fuentes oficiales explicaron que las nuevas cifras fueron determinadas «sobre la base de un análisis elaborado con datos del padrón electoral, de la matrícula educativa provincial, de proyecciones de crecimiento demográfico y de estimaciones sobre el universo de residentes que arribaron a la provincia y aún no realizaron el cambio de domicilio».

«Ya somos ochocientos mil los neuquinos», dijo Etcheverry al repasar el crecimiento demográfico que atraviesa la provincia.

El exministro de Infraestructura y Planificación indicó que Neuquén está pasando por un aumento excepcional de su población, «impulsado por el desarrollo económico, turístico, productivo y energético», lo que genera «mayores expectativas y una permanente expansión demográfica en todo el territorio provincial».

La población de Neuquén, en aumento: cómo se hizo el estudio

El Gobierno agregó, por otra parte, que el informe tomó como principal referencia el padrón electoral a septiembre de 2025, que registró 581.37 personas mayores de 16 años habilitadas para emitir su voto.

A ese dato «se incorporaron otras variables demográficas y educativas para construir una proyección de la población total», dijeron desde Provincia, como las estadísticas educativas provinciales, que contabilizan 53.652 estudiantes de entre 5 y 9 años junto a 64.664 estudiantes de entre 10 y 14 años.

También se sumó una estimación de 12.933 jóvenes de 15 años y una proyección de 43.195 niños y niñas de entre 0 y 4 años, elaborada en base a la pirámide poblacional provincial.

Los números son coincidentes con lo informado por el Renaper y su Sistema Estadístico de la Población, que señaló una población para Neuquén de 768.051 habitantes en 2025.

El Copade detalló que el estudio contempló también a las más de 18 mil personas que residen en el territorio provincial y aún no realizaron la actualización de domicilio en los registros oficiales.