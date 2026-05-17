Toma forma una lista única para las internas del MPN: el plazo para hacer las elecciones en Neuquén

El MPN tiene más de 88 mil afiliados en la provincia. Foto: archivo Florencia Salto.

Camino al proceso de renovación de autoridades de este 2026, un grupo de dirigentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) empezó a trabajar en los últimos meses para conformar una lista de unidad y designar, en acuerdo, a la nueva conducción del partido que gobernó la provincia durante seis décadas.

La iniciativa fue confirmada por el diputado provincial, Claudio Domínguez, quien anticipó que las elecciones deberían realizarse «entre julio y agosto», porque los mandatos vigentes finalizan en septiembre.

Los máximos órganos del partido son la Junta de Gobierno y la Convención, que desde 2022 están a cargo de los dos últimos exgobernadores de Neuquén: Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, respectivamente.

Interna del MPN: intendente, exintendentes y referentes

Domínguez se describió como afiliado del MPN, pero aclaró que hoy se encuentra trabajando dentro de Primero Neuquén, el partido que creó el intendente capitalino, Mariano Gaido.

Aseguró, no obstante, que ambos espacios acompañarán la reeleción del gobernador Rolando Figueroa, de quien defendió su forma de gestionar la provincia por hacerlo de manera eficiente y con proyectos de infraestructura en marcha.

Sobre el MPN, en concreto, indicó que existe un trabajo activo para consensuar «una lista única» que comprende a intendentes, exintendentes y referentes territoriales del partido en el interior de la provincia, más allá del peso propio que tiene la Confluencia, la región con mayor cantidad de electores en Neuquén.

Dijo que el proceso es conducido por el diputado del espacio y presidente de su bloque en la Legislatura, Gabriel Álamo, en conjunto con «coordinadores regionales» como el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, para la zona sur, y el exjefe comunal de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, para el norte.

Internas del MPN: «Hay que aportar al partido»

Domínguez pidió a las «personas que deseen ocupar un lugar» en el partido que empiecen «a aportar al MPN», señalando que en la actualidad «son contados con los dedos de la mano» los dirigentes que efectivamente lo hacen.

En declaraciones a la emisora Cumbre, también le bajó el tono al lanzamiento que hizo el exintendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, para competir como candidato a la presidencia de la agrupación. Afirmó sobre su postulación que muchas veces «los dirigentes hacen anuncios para que los llamen y está bien».

El MPN, además de su Junta de Gobierno y la Convención, en los que también existen cargos adjuntos, tiene que renovar las 22 seccionales que conforman su estructura partidaria en toda la provincia.

La propuesta para arribar a una lista única ya había sido adelantada a principios de año por Diario RÍO NEGRO, posiblemente, como una opción para revitalizar el partido sin generar nuevos quiebres luego de la derrota electoral de 2023.

Interna del MPN: qué dijeron Figueroa y Gaido

Figueroa y Gaido fueron consultados en un acto conjunto el jueves pasado por este medio sobre la situación del MPN, pero declinaron de hacer comentarios y, en el caso del intendente, se hizo foco «en la gestión, que hoy es la prioridad».

«En 2019 llevamos diferentes sectores políticos que fueron desde el peronismo al radicalismo y el MPN que hoy se están unifcando en Primero Neuquién. Hoy mi cabeza está en la gestión y el ciudadano vota al que hace», añadió el mandatario capitalino.

El histórico partido provincial es el primero en número de afiliados en Neuquén, aunque con una cifra mucho menor respeco al pico de mediados de los 2000. Hasta abril, informó este diario, el padrón superaba las 88.000 personas, dejando atrás por amplio margen al PJ y la UCR.