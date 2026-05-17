Fuerza Rionegrina y Federal inauguró su octava sede en la provincia: «Representar a quienes la política tradicional ha olvidado»
Así lo sostuvo el secretario general del sindicato petrolero, Marcelo Rucci, durante el acto en Cinco Saltos.
El espacio político Fuerza Rionegrina y Federal realizó anoche en Cinco Saltos la presentación de su
octava sede partidaria en Río Negro, en un acto que convocó a unas 4.000 personas. «Este no es un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para representar a quienes la política tradicional ha olvidado”, señaló ante los vecinos el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.
Otro de los oradores fueron el secretario general adjunto, Ernesto Inal, nacido en Cinco Saltos, y el presidente de Fuerza Rionegrina y Federal, Fernando Valenzuela.
Los mensajes de Rucci e Inal en Cinco Saltos
La actividad se desarrolló en la esquina de 9 de Julio y San Martín, en pleno centro
de la ciudad. Concurrieron vecinos de Cinco Saltos y de localidades de la región, entre ellas Catriel, General Roca, Allen, Villa Manzano, Campo Grande, Barda del Medio, Cipolletti y Fernández Oro.
Durante su discurso, Inal apeló a su historia personal y a su vínculo con la ciudad. Recordó que hace 25 años dejó Cinco Saltos en busca de oportunidades laborales, en un contexto marcado por el cierre de Indupa y la pérdida de actividad productiva. “Mi identidad es 50% cincoaltense y 50% rinconense”, expresó al referirse también a su formación política y sindical en Rincón de los Sauces.
El dirigente planteó la necesidad de recuperar el protagonismo de Cinco Saltos y de
atender demandas centrales de la comunidad, especialmente en materia de salud,
empleo y desarrollo local. También recordó una experiencia personal durante la
pandemia, vinculada a la muerte de su padre por falta de oxígeno en una clínica de
la ciudad. “A mí se me murió mi padre acá, en una clínica, porque no había oxígeno.
Y no quiero que le pase eso a ningún cincoaltense”, señaló.
“No vengo a buscar votos para mí, sino a ayudar al pueblo donde nací y a levantar
la voz”, afirmó Inal. En ese marco, convocó a los vecinos y a los jóvenes a participar
activamente en la construcción política del espacio: “Los candidatos van a ser
ustedes. Quiero ver a mi pueblo de pie y luchando por lo que le corresponde”, dijo.
Marcelo Rucci, por su parte, sostuvo que Fuerza Rionegrina y Federal nace desde el
sector petrolero, pero con una vocación de representación más amplia. “Este no es
un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para
representar a quienes la política tradicional ha olvidado”, señaló ante los vecinos
presentes.
El secretario general destacó que el nuevo espacio busca promover la participación
ciudadana, fortalecer la militancia territorial y abrir lugares de decisión para
trabajadores, jóvenes y vecinos de la provincia. En ese sentido, retomó el lema que
identifica a la fuerza en Río Negro: “Anímate a soñar”, y lo vinculó con la
posibilidad de construir una alternativa política desde la organización y el
compromiso comunitario.
“No venimos a decir ‘crean en mí’, sino ‘crean en ustedes’”, expresó Rucci, al
remarcar que el objetivo es que los propios vecinos sean protagonistas de las
transformaciones que necesita la localidad.
En otro tramo de su discurso, Rucci anunció una serie de compromisos para Cinco
Saltos. Informó que el sindicato pondrá a disposición una ambulancia de alta
complejidad para la localidad, destinada a asistir a cualquier vecino que la necesite.
Además, anticipó proyectos para construir un centro de salud, una sede sindical,
una farmacia y un salón de usos múltiples. “La salud no tiene gremio ni color político”, remarcó el dirigente.
Rucci también hizo referencia al desarrollo hidrocarburífero que se proyecta en Río
Negro y subrayó la necesidad de capacitar a los trabajadores de la provincia para
que puedan acceder a los puestos que genere la actividad. En esa línea, planteó que
la formación laboral será un eje central para acompañar el crecimiento productivo
de la región.
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