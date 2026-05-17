Fuerza Rionegrina y Federal inauguró su octava sede en la provincia: «Representar a quienes la política tradicional ha olvidado»

El espacio político Fuerza Rionegrina y Federal realizó anoche en Cinco Saltos la presentación de su

octava sede partidaria en Río Negro, en un acto que convocó a unas 4.000 personas. «Este no es un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para representar a quienes la política tradicional ha olvidado”, señaló ante los vecinos el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.

Otro de los oradores fueron el secretario general adjunto, Ernesto Inal, nacido en Cinco Saltos, y el presidente de Fuerza Rionegrina y Federal, Fernando Valenzuela.

Los mensajes de Rucci e Inal en Cinco Saltos



La actividad se desarrolló en la esquina de 9 de Julio y San Martín, en pleno centro

de la ciudad. Concurrieron vecinos de Cinco Saltos y de localidades de la región, entre ellas Catriel, General Roca, Allen, Villa Manzano, Campo Grande, Barda del Medio, Cipolletti y Fernández Oro.



Durante su discurso, Inal apeló a su historia personal y a su vínculo con la ciudad. Recordó que hace 25 años dejó Cinco Saltos en busca de oportunidades laborales, en un contexto marcado por el cierre de Indupa y la pérdida de actividad productiva. “Mi identidad es 50% cincoaltense y 50% rinconense”, expresó al referirse también a su formación política y sindical en Rincón de los Sauces.

El dirigente planteó la necesidad de recuperar el protagonismo de Cinco Saltos y de

atender demandas centrales de la comunidad, especialmente en materia de salud,

empleo y desarrollo local. También recordó una experiencia personal durante la

pandemia, vinculada a la muerte de su padre por falta de oxígeno en una clínica de

la ciudad. “A mí se me murió mi padre acá, en una clínica, porque no había oxígeno.

Y no quiero que le pase eso a ningún cincoaltense”, señaló.

“No vengo a buscar votos para mí, sino a ayudar al pueblo donde nací y a levantar

la voz”, afirmó Inal. En ese marco, convocó a los vecinos y a los jóvenes a participar

activamente en la construcción política del espacio: “Los candidatos van a ser

ustedes. Quiero ver a mi pueblo de pie y luchando por lo que le corresponde”, dijo.

Marcelo Rucci, por su parte, sostuvo que Fuerza Rionegrina y Federal nace desde el

sector petrolero, pero con una vocación de representación más amplia. “Este no es

un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para

representar a quienes la política tradicional ha olvidado”, señaló ante los vecinos

presentes.

El secretario general destacó que el nuevo espacio busca promover la participación

ciudadana, fortalecer la militancia territorial y abrir lugares de decisión para

trabajadores, jóvenes y vecinos de la provincia. En ese sentido, retomó el lema que

identifica a la fuerza en Río Negro: “Anímate a soñar”, y lo vinculó con la

posibilidad de construir una alternativa política desde la organización y el

compromiso comunitario.

“No venimos a decir ‘crean en mí’, sino ‘crean en ustedes’”, expresó Rucci, al

remarcar que el objetivo es que los propios vecinos sean protagonistas de las

transformaciones que necesita la localidad.

En otro tramo de su discurso, Rucci anunció una serie de compromisos para Cinco

Saltos. Informó que el sindicato pondrá a disposición una ambulancia de alta

complejidad para la localidad, destinada a asistir a cualquier vecino que la necesite.

Además, anticipó proyectos para construir un centro de salud, una sede sindical,

una farmacia y un salón de usos múltiples. “La salud no tiene gremio ni color político”, remarcó el dirigente.

Rucci también hizo referencia al desarrollo hidrocarburífero que se proyecta en Río

Negro y subrayó la necesidad de capacitar a los trabajadores de la provincia para

que puedan acceder a los puestos que genere la actividad. En esa línea, planteó que

la formación laboral será un eje central para acompañar el crecimiento productivo

de la región.