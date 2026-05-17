Es de Buenos Aires, fue un pionero del picado de maíz en la Patagonia y pasó de trabajar 85 a 1.800 hectáreas en Río Negro

Fabián Miro se enamoró de Río Negro, de su agro y de su gente. Foto: Jorge Silva.

Cuando Fabián Miro llegó a Río Negro desde Garré, un pequeño pueblo de Buenos Aires cercano a Trenque Lauquen, todavía no imaginaba que terminaría convirtiéndose en uno de los referentes del cortapicado y ensilado de maíz en la provincia. Había recorrido gran parte del país brindando servicios agrícolas, pero encontró en la Patagonia algo que lo hizo quedarse: respeto, confianza y productores dispuestos a apostar al crecimiento.

Casi tres décadas después de aquel desembarco, y a más de 20 años de haber comenzado a picar maíz en la región, Miro lidera Forrajes Faloga, una empresa que hoy trabaja unas 1.800 hectáreas por campaña entre Viedma, Valle Medio y Alto Valle. Con dos equipos de gran porte, 22 trabajadores y servicios que abarcan maíz, sorgo, alfalfa y verdeos de invierno, su historia refleja también la evolución del agro rionegrino.

De una máquina de dos surcos a cubrir gran parte de Río Negro

El comienzo fue modesto. En 2005, cuando el picado de maíz todavía era poco frecuente en la provincia, Miro armó una pequeña máquina remolcada de dos surcos y salió a ofrecer un servicio prácticamente inexistente en la zona. En ese entonces, el maíz se destinaba mayoritariamente a grano y eran pocos los productores que apostaban al silaje.

“Fuimos medio pioneros”, recuerda. El crecimiento llegó de la mano de los productores ganaderos que comenzaban a encerrar hacienda y necesitaban reservas forrajeras. Primero sumó camiones, luego una máquina de seis surcos y, más adelante, otra de diez. Hoy Forrajes Faloga trabaja con dos equipos completos que recorren cientos de kilómetros durante la campaña.

Fabián Miro comenzó con 87 hectáreas de maíz en Río Negro, y ahora presta servicios en aproximadamente 1.800 hectáreas en la provincia. Foto: Jorge Silva.

La expansión también fue territorial. En 2006 comenzaron con apenas 87 hectáreas de maíz picado en Viedma. Actualmente, solo en esa zona se realizan alrededor de 1.000 hectáreas. Más tarde llegaron a Choele Choel, donde arrancaron con unas 100 hectáreas y hoy superan las 700. A eso se suman trabajos en Chimpay, General Conesa y hasta Chichinales, ya Alto Valle.

El crecimiento obligó incluso a reorganizar la logística. Miro se instaló primero en Viedma, pero luego se mudó a Choele Choel por una cuestión estratégica. “Me quedaba a mitad de camino entre Viedma y Chichinales”, explica.

Las campañas son intensas. Durante cerca de 100 días trabajan prácticamente sin descanso. “Son jornadas de 17 horas por día”, cuenta. Este año, uno de los equipos quedó afectado casi exclusivamente a un importante establecimiento de Darwin, mientras el otro debió cubrir toda la región restante.

Silos de alfalfa y una mirada optimista sobre el agro de Río Negro

Aunque el maíz y el sorgo siguen siendo la actividad principal de la empresa, en los últimos años Forrajes Faloga comenzó a impulsar con fuerza el silaje de alfalfa y de verdeos de invierno como avena, cebada y triticale.

La propuesta nació al detectar un problema recurrente entre los productores: muchos llegaban al verano sin reservas suficientes. “La gente veía que no alcanzaba a llegar a diciembre o enero con silo, entonces empezamos a mostrarles otra alternativa”, explica.

El crecimiento fue rápido. Comenzaron hace apenas dos campañas con unas 60 hectáreas de alfalfa picada en Darwin. Luego pasaron a 180 y en la última campaña rozaron las 200 hectáreas.

“Yo le digo a todo el mundo que no desperdicien más años de la vida y que se vengan a Río Negro”, sostiene Miro, oriundo de Garré (Buenos Aires). Foto: Jorge Silva.

Miro asegura que detrás del servicio hay una enorme responsabilidad. “El productor apuesta seis meses a ese cultivo y no le puede errar. El silo tiene que quedar perfecto”, sostiene. Esa filosofía, dice, es la que explica la fidelidad de muchos clientes que esperan específicamente a sus equipos para realizar el trabajo.

El empresario también destaca el potencial productivo de Río Negro, recordando que este año en una chacra propia un lote de maíz superó las 80 toneladas de materia verde por hectárea. El establecimiento se ubica entre Lamarque y Luis Beltrán.

Pero más allá de los números, lo que más valora es el espíritu de la provincia. “El productor chacarero acá produce y produce. Es una provincia que empuja día a día”, afirma.

Y cierra con una frase que resume su vínculo con Río Negro después de casi 30 años de vida en la provincia: “Yo le digo a todo el mundo que no desperdicien más años de la vida y que se vengan a Río Negro”.

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