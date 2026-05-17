Correo Argentino reemplazará sucursales cerradas en Río Negro con “Puntos” dentro de comercios

Correo Argentino mantendrá parte de sus servicios en Cervantes a través de un "Punto Correo". (Foto: archivo)

Correo Argentino confirmó que avanzará con un nuevo esquema de atención en localidades de Cervantes y Mainqué en Río Negro afectadas por el cierre de las sedes centrales. La empresa informó a Diario RÍO NEGRO que los servicios continuarán funcionando mediante distintos esquemas de atención y cercanía operativa a través de “Puntos Correo”.

La definición llega luego de varias semanas de incertidumbre en el Alto Valle, donde intendentes, trabajadores y vecinos habían manifestado preocupación por la pérdida de oficinas postales en las ciudades en el interior de la provincia y el impacto sobre servicios básicos.

En un comunicado enviado a este medio la empresa aseguró que en Cervantes la atención continuará a través del Punto Correo “Autoservicio El Abuelo”, ubicado sobre calle Manuel Belgrano 552. Allí los usuarios podrán realizar operaciones postales y acceder a servicios habituales de la firma.

En Mainqué, la empresa informó que avanza con la apertura de un espacio similar, aunque por ahora la sucursal operativa más cercana seguirá siendo la de Huergo, ubicada a 6,6 kilómetros.

«En este marco, desde Correo Argentino reafirmamos nuestro compromiso con el acceso universal al servicio postal y logístico, mediante un modelo de atención más flexible y eficiente, que permite sostener nuestra presencia operativa en todo el país», afirma la empresa en un comunicado oficial.

Cómo funcionarán los nuevos Puntos Correo

Según detalló la empresa, en el Punto Correo de Cervantes los vecinos podrán realizar operaciones postales y acceder a los servicios básicos de Correo Argentino. El local atenderá de lunes a sábado entre las 8 y las 13 y de 16 a 21.

Sin embargo, los servicios telegráficos, emisiones y cobro de servicios monetarios y prestaciones de postventa monetaria seguirán disponibles en Huergo y Roca. Eso implicará que algunos usuarios deban trasladarse a otras ciudades para realizar determinados trámites.

El esquema no es nuevo dentro de la región. En junio de 2025, Correo Argentino había implementado un sistema similar en Campo Grande tras el cierre de la sucursal de Villa Manzano.

En aquel caso, la empresa trasladó parte de la atención a un Punto Correo instalado en la librería “Centro”, donde los vecinos podían retirar y despachar paquetes y operaciones vinculadas al comercio electrónico. Sin embargo, servicios específicos como cartas documento, telegramas y envíos contra reembolso pasaron a depender de la sucursal de Barda del Medio, ubicada a unos ocho kilómetros.

Los reclamos de intendentes del Alto Valle

La situación había generado fuerte preocupación en municipios del Alto Valle luego de que se confirmaran cierres de oficinas y despidos de personal.

En Cervantes, la intendenta Claudia Montanaro había advertido públicamente que la ciudad quedaba sin un servicio fundamental. “Hablé con el jefe de correo, lo despidieron y cerraron la oficina de Cervantes dejando a la ciudad sin este servicio fundamental”, expresó días atrás.

La jefa comunal también había señalado que toda la correspondencia y paquetería fue trasladada a Roca y reclamó respuestas oficiales sobre el futuro de la atención postal en la localidad.

En Mainqué, el intendente Miguel Petricio confirmó el cierre de la sucursal y lamentó que vecinos debieran viajar a otras ciudades para retirar encomiendas, enviar documentación o realizar trámites cotidianos.

Qué advertían desde el gremio por los cierres de sedes de Correo Argentino

Desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT) también habían cuestionado las medidas implementadas por la empresa y advertido sobre el impacto para usuarios de localidades pequeñas.

Trabajadores del sector señalaron que no todos los vecinos cuentan con movilidad o disponibilidad horaria para trasladarse a otras ciudades cada vez que necesitan realizar o realizar trámites vinculados al correo.

Además, habían planteado dudas sobre cómo se reorganizaría la distribución de correspondencia y paquetería en ciudades donde históricamente esas tareas dependían directamente de cada sucursal local.