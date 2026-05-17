Video | Se robaron un camión en un yacimiento de Vaca Muerta: quedaron filmados y ofrecen $2 millones de recompensa

Un robo quedó captado por las cámaras de seguridad en un yacimiento en Vaca Muerta. Tres delincuentes fueron filmados mientras sustraían un camión cerca de Centenario. La empresa que fue víctima ofrece una recompensa de $2 millones por información para recuperar el vehículo.

El hecho sucedió en horas de la madrugada de este domingo 17 cerca de la Ruta 51, en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental, en donde opera la empresa Pan American Energy.

Allí, un grupo de ladrones se robó un camión de la firma Sitec Ingenería, el cual habría estado cargado con materiales, según informó Centenario Digital.

El robo quedó filmado

El camión sustraído contaba con cámaras de seguridad dentro del habitáculo, por lo que las caras de los delincuentes quedaron registradas en video hasta que uno de ellos retira su pasamontañas para tapar el lente.

Los ladrones escaparon por una de las picadas a marcha lenta para luego fugarse a toda velocidad hacia el otro sector de la zona petrolera.

Ofrecen recompensa por el camión robado en Vaca Muerta

El medio citado indicó que la compañía radicó una denuncia en la Comisaría N°52 de Centenario para investigar el robo.

Mientras tanto, a través de su página de Facebook, desde Sitec anunciaron que ofrecen una recompensa de $2.000.000 para quien ofrezca información sobre los delincuentes que se llevaron el camión.