Furor por la IA Week en Neuquén: las claves tecnológicas que dejó el cierre del evento en el Polo Tecnologíco

Con una convocatoria masiva que combinó presencialidad y virtualidad, finalizó la IA Week Neuquén 2026. El evento, que se extendió durante tres jornadas en el Polo Científico Tecnológico, reunió a cerca de 11.000 participantes en sus distintas actividades, mientras que las transmisiones oficiales por streaming superaron las 12.000 visualizaciones desde diversos puntos del país.

El cierre del encuentro estuvo marcado por auditorios colmados donde especialistas, pymes y estudiantes debatieron sobre automatizaciones, agentes digitales, análisis de datos y herramientas de productividad aplicadas a la economía regional.

IA Week: el balance oficial y la alianza estratégica

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, se habló sobre el impacto alcanzado por la propuesta: “Estamos muy orgullosos de lo que generó esta edición de IA Week. Vimos auditorios llenos, miles de personas interesadas en aprender, compartir experiencias y generar oportunidades a partir de la innovación tecnológica”.

La funcionaria destacó que la capital neuquina logró consolidar un espacio de articulación real entre el sector privado, las empresas tecnológicas, la academia y el Estado.

En sintonía, el secretario de Innovación y Gestión Estratégica, Leonardo Carod, remarcó el potencial de la ciudad como nodo del conocimiento: «El objetivo es seguir fortaleciendo políticas públicas vinculadas a la transformación digital para preparar a la ciudad para los desafíos del futuro».

Periodismo, ecología y el debate global con Santiago Siri: los ejes que marcaron el cierre

Uno de los momentos más esperados de las jornadas finales fue la presentación del referente tecnológico Santiago Siri junto al IA LAB. Durante su intervención, se debatió la importancia de impulsar desarrollos locales con proyección global y el diseño de herramientas de innovación que respondan a necesidades concretas de la comunidad.

Por otra parte, la tecnología con impronta local tuvo su espacio en el stand de la Municipalidad, donde se presentaron servicios basados en Inteligencia Artificial aplicados a la gestión urbana:

Proyecto «Recibot»: un desarrollo impulsado junto a Javier Peña y Natalia Tumbarino enfocado en la gestión eficiente de residuos y el cuidado ambiental.

un desarrollo impulsado junto a Javier Peña y Natalia Tumbarino enfocado en la gestión eficiente de residuos y el cuidado ambiental. Tecnología educativa: muestras orientadas al aprendizaje digital y la administración sustentable dentro del evento.

En ese marco de debate, Diario RÍO NEGRO participó activamente de las jornadas con la exposición «IA y periodismo: el modelo de integración en Diario RÍO NEGRO», a cargo de Matías del Pozzi, jefe Digital y UX.

Durante la presentación, se compartieron los avances y aplicaciones de la inteligencia artificial en las redacciones actuales, destacando a los asistentes virtuales como herramientas clave para optimizar los tiempos de producción y el flujo de trabajo, con el objetivo de procesar la información de manera más eficiente y contar mejor las historias de la región.

Con este cierre, el municipio de Neuquén ratificó su estrategia de diversificación económica, buscando que la marca Neuquén no solo se asocie al desarrollo energético de Vaca Muerta. «Este tipo de eventos nos permiten seguir conectando talento, conocimiento y oportunidades. Queremos que Neuquén continúe siendo una ciudad que apuesta al desarrollo tecnológico y a la economía del conocimiento”, concluyó Pasqualini.