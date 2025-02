Confluencia enfrenta a San Lorenzo por la Copa Federal: «Es un premio estar acá»

Después de superar una instancia regional y otra patagónica, Confluencia tendrá este lunes una nueva chance ante San Lorenzo de Almagro por los octavos de final de la Copa Federal.

En el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, el cruce será desde las 17 con transmisión por Youtube en el canal de AFA. Las neuquinas ya jugaron este torneo en 2022 en el que también les tocó el Ciclón. Fue derrota 4 a 1 en una experiencia inolvidable que hoy se reeditará.

“Las chicas tuvieron vacaciones bastante cortas porque el torneo terminó cerca del 20 de diciembre y el 6 de enero ya empezamos con la pretemporada”, contó Cecilia Bartoloni, entrenadora de Confluencia, en diálogo con Río Negro.

“Es una gran motivación, es un torneo bastante único y Confluencia tiene la oportunidad de haber llegado ya por segunda vez hasta acá, no es fácil porque hubo que superar varias instancias. Es un premio estar entre estos 16 equipos. Las chicas están contentas y ansiosas, se han preparado un montón”, destacó la DT.

El gran objetivo en la puesta a punto fue el aspecto físico. La diferencia con un equipo de primera división es grande y sin una preparación exigente las chances de competir son muy bajas.

“Ellas son semiprofesionales, entrenan muchísimo, incluso doble turno, desde hace años. Ese tiempo de laburo se siente mucho en lo físico, que fue donde más lo notamos la primera vez que fuimos. Tratamos en este mes y medio de apretar principalmente ahí”, aseguró Bartoloni.

Desde la participación en la Copa Federal de 2022 hasta ahora, Confluencia se mantuvo como uno de los mejores equipos de Lifune pero también vio como otros le disputaron el trono. “El fútbol neuquino creció muchísimo en estos tres años. La competencia interna mejoró muchísimo y eso creo que nos hizo mejorar”, valoró la entrenadora.

Bartoloni, de jugadora a DT de Confluencia

Cecilia Bartoloni se hizo cargo del equipo el año pasado, cuando dejó de ser jugadora. Fue una de las integró el plantel en 2022 y ahora le tocará en un rol diferente.

“Para mí es todo un desafío. Hacía rato que tenía ganas de dirigir pero no había pensado en que lo iba hacer con mis ex compañeras. Se siente un poco la presión de estar del otro lado pero estoy contenta porque tengo la oportunidad de dirigir a uno de los mejores equipos de la zona”, destacó.

“Ya teníamos un vínculo desde otro lugar, yo era la capitana del equipo. Ellas me la hicieron fácil, me ayudaron un montón, me acompañaron, me apoyaron con cada decisión y eso hizo que fuera mucho más sencillo”, agregó la DT.