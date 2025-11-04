Cristiano Ronaldo: «Ganar el Mundial no es un sueño para mí»

Cristiano Ronaldo aseguró que no tiene el sueño de ganar el Mundial.

Para la mayoría de los futbolistas, ganar un Mundial es la máxima aspiración. A la hora de hablar de los mejores de la historia, tener ese título suele ser un aspecto determinante para elegir uno u otro.

En este caso, Cristiano Ronaldo no se desvela por ganar una Copa del Mundo en la antesala del 2026 donde la jugaría por sexta y última vez.

«Si me preguntan si ganar el Mundial es un sueño digo que no, no es un sueño para mí», aseguró el astro portugués en una entrevista con el periodista Piers Morgan.

Ante la consulta del entrevistador de si eso lo definiría como jugador, Cristiano aseguró que no y se preguntó: «¿Para definir si soy uno de los mejores de la historia, por ganar una sola competición».

«Son seis o siete partidos, ¿Creés que es justo?», agregó Ronaldo que juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita y en febrero cumplirá 41 años.

El portugués también afirmó que no considera que Lionel Messi sea mejor que él. «¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde«, expresó.

A su vez, se refirió a la cercanía con su retiro profesional. «Será pronto. Creo que estaré preparado. Será duro, seguramente lloraré, soy una persona que llora fácil, yo no me guardo mis sentimientos. Soy honesto. Nada se comparará con la adrenalina del fútbol y marcar un gol, pero todo tiene un inicio y un final», indicó.