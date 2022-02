Daniel Olea tras su salida de Rincón: «Respeto la decisión pero no la comparto»

Deportivo Rincón es, por lejos, el mejor equipo de Neuquén en los últimos años. En 2021 ganó la Copa Neuquén, es puntero de Lifune y fue el que más lejos llegó en el Regional Amateur.

A pesar de todo eso, el club resolvió que Daniel Olea deje de ser el entrenador tras la eliminación con La Amistad.

“En parte me sorprendió y en parte no. Pensé que iba a seguir al menos hasta terminar el torneo de Lifune donde estamos primeros”, comentó el DT, en diálogo con Río Negro.

“Hay parte de la comisión directiva que cuando yo llegué no me quería, vi cosas que no fueron de mi agrado. Me llamó el presidente y me dijo que ya no pertenecía al club. Le dije que respeto la decisión pero no la comparto y nada más, ahí se terminó la charla”, agregó.

El León quedó afuera del Regional con el equipo cipoleño, tras perder 4 a 2 de visitante. “El balance es positivo, en el armado de grupo y cómo le encontramos la vuelta a las adversidades”, destacó Olea.

“Soy el principal responsable como técnico, no supimos cerrar el 3 a 0 del primer tiempo en Rincón, se nos escapó. Pagamos caro los 3 o 4 errores que tuvimos en el campeonato contra jugadores de jerarquía que no nos perdonaron”, analizó.

“Nos fuimos golpeados de acá a pesar de haber ganado (3 a 2), la diferencia era grande y no la pudimos mantener”, añadió.

En su publicación de despedida en Facebook, el capitán Héctor Rueda le dedicó afectuosas palabras. “Tengo una relación excelente con Hety, profesional de técnico a jugador pero además forjamos una amistad. Recibí el apoyo incondicional de todos los jugadores”, contó el entrenador.

Olea reveló que ya lo llamaron de dos clubes, uno de Lifune y otro de Confluencia. “Todavía no pude aceptar o rechazar propuestas, me estoy terminando de levantar del golpe. Yo quiero trabajar, esta es mi profesión”, aseguró.