La Amistad recuperó al mejor Guajardo para la recta final del Regional Amateur

En cualquier debate sobre fútbol regional, la gran mayoría estaría de acuerdo en que Kevin Guajardo es un jugador “de Federal A”. Siempre se destacó en sus años en Deportivo Roca, incluso en campañas no tan buenas para el equipo.

Su llegada a La Amistad en 2020 significó uno de los mejores refuerzos del Regional Amateur. Sin embargo, el club cipoleño no tuvo un gran desempeño y quedó afuera antes de lo esperado.

Este año, el Celeste sí estuvo a la altura de las expectativas y Guajardo fue una pieza importante para llegar a la final de la Zona Patagónica.

El domingo, le ganó 4 a 2 a Deportivo Rincón como local y revirtió el 2-3 de la ida. Kevin fue la figura y anotó el segundo de su equipo.

“A uno se llena el corazón con una situación así, personalmente nunca me tocó jugar una final. No tengo palabras para explicar este momento, estoy muy feliz. Creo que fuimos justos ganadores, jugamos un gran partido”, destacó emocionado.

La Amistad tuvo un arranque de segundo tiempo demoledor en su cancha y en 20’ marcó los tres tantos que definieron la llave.

“Estos partidos son difíciles, por algo los dos llegamos acá, Rincón es un gran equipo y dejaron todo. La clave fue que nosotros sabíamos que teníamos que salir a ganar y arriesgamos un poco más, ellos se quedaron un poco. En poco tiempo hicimos el segundo y el tercero, más la expulsión que terminó de cambiar todo”, analizó Guajardo.

(Fotos: Fabián Ceballos)

La fortaleza mental fue determinante en la serie ya que el León se fue 3 a 0 arriba al entretiempo en Rincón de los Sauces.

“Habíamos hablado en la semana que el error de ellos fue no habernos pisado la cabeza cuando pudieron en su cancha, nos dieron vida y nosotros lo teníamos claro. Hoy lo preparamos para darlo vuelta, nos costó llegar hasta acá pero hicimos los méritos suficientes”, comentó Kevin.

El domingo, los cipoleños jugarán la final de ida de la Zona contra Jorge Newbery en Comodoro Ridavadia. El que avance quedará a un partido del ascenso al Federal A.

“No importa cómo llegamos y lo que pasamos, será una serie especial. Hay que disfrutar este momento y luego preparar el próximo partido”, afirmó el delantero.

Guajardo estuvo lesionado en gran parte del certamen pero volvió en su mejor nivel en una versión que recordó a la de su paso por Roca.

“Fue difícil haberme lesionado en la primera fecha con Unión. Hubo muchos partidos seguidos y no me pude recuperar hasta que volvimos a jugar en Allen por cuartos de final, ahí ya me sentí bien. Evolucioné bien de la lesión y me siento fuerte y confiado”, aseguró al respecto.