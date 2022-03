De Zlatan a Salah, las figuras que no estarán en el Mundial de Qatar

Se resuelven los últimos clasificados al Mundial y las certezas con vistas a Qatar 2022 no son solo colectivas sino también individuales. Las presencias por quinta vez consecutiva de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en el que probablemente sea su último Mundial, se contrapone con ausencias muy significativas.

Es el caso de Zlatan Ibrahimovic, que volvió a la selección de Suecia y con 40 años no pudo llevarla a la máxima cita. Perdió en el repechaje contra la Polonia de Robert Lewandowski y el de Milan no podrá disputar el certamen nuevamente, ya que tiene dos mundiales en el lomo. De todas formas, Ibra avisó que no se retira de su selección, al menos por ahora.

Egipto volvió a caer por penales contra Senegal, como había ocurrido en la final de la Copa África. Por eso, el equipo donde es capitán Sadio Mané dejó afuera a los de Mohamed Salah. El zurdo del Liverpool no pudo repetir su presencia de 2018.

Salah fue noticia porque tanto él como sus compañeros fueron iluminados con lasers por los hinchas senegaleses, tanto en el partido como en la definición desde los doce pasos.

Increíble la cantidad de láser sobre Mohamed Salah; terminó fallando el penal. pic.twitter.com/DSxhLUEL1q — Alberto García Aspe (@betogarciaaspe8) March 29, 2022

El jueves había quedado afuera sorpresivamente Italia, que fue superior a Macedonia del Norte desde el juego pero perdió en el final y ni siquiera pudo jugar contra el Portugal de Cristiano, un duelo que parecía cantado.

Italia fue campeón de Europa el año pasado y tiene pesos pesados del fútbol internacional en su plantel que no estarán en Qatar. Algunos son más jóvenes como el arquero Gianluigi Donnarumma y los volantes Jorginho y Marco Verrati y el delantero Lorenzo Insigne, y otros de más experiencia que se perdieron su último Mundial como Giorgio Chiellini (37 años).

En Sudamérica, Chile y Colombia tienen futbolistas de roce internacional y esa es una de las razones por las cuales el hecho de no haber clasificado ni siquiera al repechaje tiene tanto impacto. Los trasandinos Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Gary Medel no serán de la partida al igual que Juan Guillermo Cuadrado, Radamel Falcao, James Rodríguez, David Ospina y Luis Díaz, entre otros.

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, de gran momento en Barcelona, o el argelino Riyad Mahrez, tampoco formarán parte de la máxima cita en Qatar.

Ya estaba definida hace varios meses la ausencia de Erling Haaland, el noruego que en la fecha FIFA metió un doblete para su selección contra Armenia y está llamado a ser uno de los delanteros del futuro junto con Kylian Mbappé. Lo mismo había pasado con el defensor David Alaba, que se quedó afuera con Austria.

En definitiva, si bien clasificar al Mundial parece una obligación por la historia de algunas selecciones, queda claro que no es nada sencillo. Los que llegaron a Qatar cumplieron un gran objetivo y ahora irán por la gloria máxima en un campeonato que promete.