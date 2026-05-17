Deportivo Rincón le ganó a Costa Brava y se metió en zona de clasificación en el Federal A

Deportivo Rincón le ganó 1 a 0 a Costa Brava de General Pico como local y se metió dentro de la zona de clasificación en su grupo del Federal A.

El León abrió el marcador rápido, a los 11 minutos de juego. Facundo Miguel pisó el área, tocó al medio y la empujó el colombiano Cristian Cangá ante una floja marca del rival.

Jorge Rossi reemplazó a Cristian Estigarribia, lesionado en el primer tiempo, y tuvo dos mano a mano claros que no pudo convertir.

En el primero lo cerró justo un defensor y en el segundo le tapó el arquero, Luciano Silva, cuando intentó eludirlo. El guardameta también le atajó un derechazo abajo a Miguel.

Costa Brava tuvo la más clara a los 9′ del complemento con un tiro en el palo y una salvada milagrosa en la línea de Carlos Esteves.

En la última jugada del partido, los pampeanos reclamaron un penal por un empujón del Oso Sánchez. El arquero le apoyó el brazo en la espalda al delantero visitante pero el juez, Jorge Etem, no consideró que fuera falta.

Con este resultado, Rincón trepó al tercer lugar junto a Argentino de Monte Maíz y quedó por delante de Cipolletti que tuvo libre y bajó al quinto. El León tendrá descanso la próxima.