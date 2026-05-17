Incidentes en el clásico de Roca: los hinchas se enfrentaron en el campo de juego

Hinchas de Deportivo Roca y Argentinos del Norte se enfrentaron dentro de la cancha. (Foto: Captura de video)

El clásico entre Deportivo Roca y Argentinos del Norte por la 10° fecha del Apertura de la Liga Confluencia empezó con escándalo luego de incidentes entre las hinchadas.

Integrantes de las dos hinchadas se enfrentaron dentro del campo de juego del Luis Maiolino antes de que comience el encuentro. Un grupo de seguidores del equipo visitante rompió uno de los alambrados.

Luego del cruce con golpes y corridas, la policía disipó a todos los que invadieron la cancha y el partido pudo comenzar con casi una hora de demora.

*Noticia en desarrollo