Deportivo Rincón no lo pudo aguantar y perdió con Atenas en Río Cuarto por el Federal A

Deportivo Rincón perdió 3 a 1 en su visita a Atenas de Río Cuarto. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Deportivo Rincón no tuvo una buena tarde en Río Cuarto y cayó por 3 a 1 con Atenas en su segunda derrota al hilo por el Federal A.

Después de perder de local con Cipolletti y con varios lesionados, Pablo Castro realizó cambios. Volvieron al equipo Carlos Esteves y Christian Correa y debutó como titular Cristobal Valbuena.

El León salió con: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonatan Fleita, Rodrigo Herrera, Esteves; Axel Oyola, Daniel Carrasco, Correa, Ezequiel Ávila; Valbuena y Cristian Cangá.

En un primer tiempo sin muchas llegadas, Rincón abrió el marcador a los 31 minutos en una jugada desde un lateral. La peinó Cangá y Ávila la empujó de derecha para el 1 a 0.

El local salió con todo al complemento y en dos minutos consiguió el empate en una pelota parada. Rafael Ríos cabeceó en el área chica y marcó el 1 a 1.

En una ráfaga, Alejo Mainero marcó el segundo y el tercero de Atenas. Primero anticipó de cabeza y después aprovechó un error de Nicolás Di Bello en la salida.

Con este resultado, Rincón bajó al 7° lugar y quedó fuera de la zona de clasificación. La próxima recibirá a San Martín de Mendoza. Se jugaría el sábado 2 de mayo.