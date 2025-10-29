Deportivo Rincón y la ilusión de otra remontada en el Federal A: «Confiamos en ganarlo acá»

Deportivo Rincón tiene otro desafío por delante en el Federal A en el que tendrá que volver a demostrar su fortaleza como local. El domingo desde las 11 de la mañana en el predio de la Ciudad Deportiva de Rincón de Los Sauces, el León recibirá a 9 de Julio de Rafaela luego de perder 2 a 1 la ida en Santa Fe.

Los neuquinos tienen ventaja deportiva por lo que cualquier triunfo los depositará en los cuartos de final rumbo al segundo ascenso. El árbitro será el bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

Rincón ya remontó una caída como visitante en la fase anterior. Luego de la derrota 2 a 0 ante Sportivo Las Parejas, lo dio vuelta con un contundente 5 a 0 en su cancha.

«Las Parejas sintió mucho nuestra localía, la cancha y el ritmo que impusimos. Se pudo dar un resultado abultado», destacó Sebastián Jeldres, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

Por las elecciones legislativas del último domingo, el León tuvo una semana extra de descanso. «Seguimos trabajando de la misma manera y pudimos tener libre el fin de semana. Aproveché que estoy cerca para visitar a la familia y recargar energías», destacó el delantero.

«Sabemos que va a ser duro pero a pesar de la derrota nos trajimos cosas positivas de Rafaela. Pudimos abrir el marcador y nos empataron enseguida pero antes habíamos tenido una situación clara también. Después tuvimos la mala suerte de quedarnos con un hombre menos. Eso de visitante, en esta categoría es difícil, dimos mucha ventaja. Así y todo lo pudimos sostener y con uno menos también tuvimos nuestras chances», analizó Jeldres.

«El rival tiene buenos jugadores de mitad de cancha para adelante. Hicieron dos golazos pero el 2 a 1 también fue negocio porque sabemos nuestra fortaleza como locales, confiamos en ganarlo acá, dejamos la serie abierta», añadió.

La dificultad para sumar fuera de casa y la fortaleza como local fueron constantes en la temporada de Rincón. «De visitante nos ha costado todo el año, cuesta adaptarse a otros campos de juego. No tuvimos tanta fortuna tampoco. En los cuartos de final con Sportivo Belgrano hicimos un partido casi perfecto, nos ganan con un golazo de otro partido», aseguró Jeldres.

El delantero tuvo una primera parte del campeonato compleja donde no pudo anotar. «Fue difícil no poder demostrar con goles todo el trabajo que uno hace. Me ayudó tener siempre el apoyo de toda la gente acá del club y de mis compañeros. Trabajé para el equipo y pude convertir en un momento clave. Es importante mantener la calma», comentó al respecto.

Sobre su deseo de continuar el año que viene, el neuquino expresó: «Estoy muy cómodo acá, es un club que me ha brindado todo y me encantaría seguir defendiendo esta camiseta. Queremos seguir haciendo historia, se nota que acá hay ganas de progresar, eso motiva».

Así se juegan los partidos de vuelta del Federal A

Además de Rincón – 9 de Julio, a partir de mañana se jugarán los demás cruces de vuelta de octavos de final rumbo al segundo ascenso del Federal A.

Este viernes a las 21:15, Sportivo Belgrano (0) recibe a Brown de Madryn (2) en San Francisco. El sábado, desde las 16:30, Argentino de Monte Maíz (0) será local de Douglas Haig (2).

Los demás van todos el domingo. A las 15, San Martín de Formosa (1) recibe a Costa Brava de General Pico (1). A partir de las 16, Olimpo (1) se medirá con Kimberley (1) en Bahía Blanca.

Desde las 17, Gimnasia de Chivilcoy (2) será local de Juventud Antoniana (0). A las 18, cierran Sarmiento de La Banda (0) – Atenas de Río Cuarto (1) en Santiago Del Estero. Todos los equipos que son locales en la vuelta tienen ventaja deportiva.