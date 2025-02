Desde las bases hasta el Federal A, la apuesta a futuro de Cipolletti en sus inferiores

Antes del arranque de la pretemporada para el Federal A, Cipolletti empezó sus entrenamientos en las categorías de Liga Confluencia a mediados de enero con un grupo de trabajo renovado a partir del campo dirigencial.

En primera, el DT es Guillermo Doglioli junto a su ayudante Diego Chagumil. En tercera, dirige Joaquín Pereyra acompañado por Diego San Martín. Carlos de Mendonca es el preparador físico, Pablo Aguirre el kinesiólogo, José Fuentes el entrenador de arqueros y Bruno San Martín junto a Guillermo Gómez en videoanálisis.

“El 90% son chicos del club, algunos vienen juntos desde escuelita. En primera no habían quedado tantos y ahí es donde reforzamos. Hay un grupo bárbaro, nos encontramos con chicos muy educados, se nota que tienen muchas ganas de progresar”, destacó Doglioli en diálogo con Río Negro.

“De a poco se van adaptando a nuestra forma de trabajar, que no digo que sea mejor o peor que otra, cada uno tiene la suya. Hicimos doble turno, a las 5/6 de la mañana y después 2/3 de la tarde y no faltó ninguno. Es algo que no habían hecho nunca. Tratamos de ser lo más profesionales posibles en todo”, agregó.

Promover jugadores al Federal A, el gran objetivo

Junto a la primera local también entrenaron los jugadores con contrato para el Federal A y algunas incorporaciones zonales que serán tenidas en cuenta por el cuerpo técnico de Daniel Cravero que empezará su pretemporada hoy.

“Los jugadores del Federal ganaron un par de semanas de entrenamiento. Laburaron muy bien y fueron una motivación para los más chicos. Todos los que fuimos a buscar para que vengan no lo dudaron un segundo. Con Daniel (Cravero) estuvimos hablando, esperamos aprender también de él cuando llegue y trabajar en conjunto”, aseguró Doglioli.

(Fotos: Florencia Salto)

El gran objetivo del nuevo grupo de trabajo es potenciar futbolistas para que a corto, mediano o largo plazo sean opción en el Federal A.

“Acá todos los jugadores sueñan con llegar al Federal en algún momento. Los resultados no van a ser lo único que mida nuestro trabajo. La idea es que varios el año que viene suban al Federal. Si son cinco sería buenísimo y si son dos ya serían dos refuerzos menos que el club tiene que traer. El proceso se va a evaluar por eso. La idea del club es tener la mayor cantidad posible de jugadores de la zona y del club”, repasó el DT.

«Eso no quita que no queramos salir campeones, vamos a trabajar para eso en todas las categorías. Pelear cada campeonato y mínimo terminar en el podio”, aclaró.

Algo que queda en evidencia es la cohesión del grupo de trabajo y la intención de seguir los mismos lineamientos. “En el grupo de trabajo coincidimos en todo. Fusionamos el cuerpo técnico mío con el de Joaquín Pereyra. Vinimos con muchas ganas de laburar y estamos unidos, eso los chicos lo ven. Venir a Cipolletti nos acerca a todos a ser profesionales, a seguir en busca del sueño de vivir de esto que es lo que nos gusta. No va por la plata sino por estar cerca de un plantel y cuerpo técnico del Federal”, afirmó Doglioli.

El coordinador en inferiores es Gianni Moscone. “Con Gianni trabajamos codo a codo. Tenemos una relación más allá del fútbol, nos conocimos como rivales. Está muy cerca nuestro. La idea es que todas las categorías vayan para el mismo lado”, comentó el ex Independiente de Neuquén.

“Yo estoy convencido que los mejores jugadores de la región y del club pueden jugar un Federal A. Obvio que hay que traer refuerzos de afuera pero si jugáramos solo con los de acá últimos no saldríamos seguro. El tema es poder darles la posibilidad de que se dediquen a esto. La idea es darles todas las herramientas posibles”, concluyó Doglioli.

«Con Guille siempre dijimos que íbamos a hacer algo juntos. Tenía propuestas para dirigir en primera pero no dudé. Pasamos por mucho en el fútbol para llegar acá. Seguimos aprendiendo pero estamos preparados», comentó por su parte el DT de reserva, Joaquín Pereyra.

“En el fútbol está todo inventado. Lo que no está inventado es la manera como vos lo transmitís o como vos le llegas al chico. Creo que a ellos les gustó cómo trabajamos», destacó.