Después de que se cayera lo de Dichiara, Deportivo Rincón incorporó otro delantero

Deportivo Rincón todavía no se bajó del mercado de pases y hoy anunció su 12° refuerzo de cara al Federal A y a la Copa Argentina.

Mientras continúa con su pretemporada en Cipolletti, el León confirmó la llegada del delantero Cristian Estigarribia. El formoseño de 31 años viene de jugar el Regional Amateur en Sport Club Pacífico de General Alvear donde convirtió 5 goles.

Antes también jugó en Sol de América, Mitre de Posadas, Gutiérrez de Mendoza. Se destaca por su potencia en el uno contra uno y su definición dentro del área.

Rincón fue a buscar otro delantero después de que se cayera el pase de Ricardo Dichiara que finalmente jugará el Federla A en San Martín de Mendoza.

Justamente ante ese rival disputará un amistoso el equipo neuquino a fin de mes. Al igual que el año pasado, viajará a Mendoza y enfrentará a otros clubes.

Los otros 11 refuerzos fueron los defensores: Matías Carrera, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi; los volantes Rodrigo Montes, Axel Oyola e Ignacio Achetoni; los extremos Alexis Valencia y Jair Blanco y los delanteros Jorge Rossi, Cristian Cangá y Matías Domínguez.

Rincón ya completó su primera semana de pretemporada en Cipolletti con la mente puesta en el Federal A y en el cruce de 32avos de Copa Argentina contra San Lorenzo que será el 20 de marzo.