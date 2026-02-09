Sede confirmada para la final entre La Amistad y FADEP por el ascenso al Federal A

Hace instantes, el Consejo Federal anunció las sedes de las cuatro finales por el ascenso al Federal A. Todos los partidos se jugarán el domingo 15 de febrero a partido único en cancha neutral entre los ganadores de las diferentes regiones del Regional Amateur.

La Amistad, que se coronó campeón de la Región Patagónica tras golear a Boxing de Río Gallegos por 3-0, jugará la gran final frente a FADEP de Mendoza, que se quedó con la Región Cuyo tras vencer a Estudiantes de San Luis. El encuentro por el ascenso se disputará en Villa Mercedes, San Luis, en el estadio Osvaldo Centioni de Jorge Newbery, con capacidad para 7500 personas. En caso de empate, el boleto al Federal A se definirá desde el punto penal.

El estadio donde La Amistad buscará hacer historia.

Como era de esperarse, el Consejo Federal designó esta sede, que poco tiene de neutral. El equipo de Alfredo Tizza deberá viajar más de 800 kilómetros (alrededor de 10 horas en colectivo) para disputar la gran final. En cambio, FADEP solo deberá hacer cerca de 350 kilómetros para llegar a Villa Mercedes.

Cabe destacar que este martes a las 15 horas se realizará una reunión en las oficinas de AFA entre los directivos de los 8 finalistas. Allí se determinará cómo será la venta de entradas, el público permitido por equipo, los traslados y el arbitraje.

Las sedes de las otras finales

Además de la final entre La Amistad y FADEP, se disputarán otros tres duelos definitorios a lo largo del país. En Pergamino, provincia de Buenos Aires, en cancha de Douglas Haig, se enfrentarán Ferro de General Pico (Pampeana Sur) y Atlético Escobar de Ing. Maschwitz. (Pampeana Norte)

Además, el estadio Bicentenario de Catamarca recibirá el duelo entre General Paz Juniors de Córdoba (Centro) y Tucumán Central (Norte). Por último, Defensores de Chaco (Litoral Norte) y Juventud Unida de Gualeguaychú (Litoral Sur) definirán el cuarto ascenso en el estadio de Central Argentino de La Banda, ubicado en Santiago del Estero.