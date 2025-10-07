Después del retiro de Busquets, se despide otro compañero de Messi en Inter Miami

Luego de que Sergio Busquets confirmara su retiro como futbolista profesional, otro compañero de Lionel Messi en Inter Miami anunció su despedida.

Se trata de Jordi Alba que también fue multicampeón en Barcelona y llegó al equipo de la MLS tras el desembarco del astro argentino.

Al igual que Busquets, el lateral izquierdo español se retirará una vez que concluya la actual temporada del fútbol de Estados Unidos.

El defensor de 36 años anunció su decisión hoy con un emotivo mensaje: «Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad».

🚨 Jordi Alba anuncia que se retirará a final de temporada



Con 36 años se marchará uno de los mejores laterales izquierdos de la historia pic.twitter.com/wwWSorqOEq — Diario SPORT (@sport) October 7, 2025

“Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo» agregó.

Tras una temporada en la segunda división de España con la camiseta del Gimnástic de Terragona, Alba debutó en 2009 en LaLiga con el Valencia en un partido ante el Real Valladolid. En el equipo andalúz disputó 110 partidos hasta 2012 cuando fue vendido al Barcelona, mientras se encontraba con la selección española disputando la Eurocopa de Polonia-Ucrania que terminaron conquistando.

En el equipo catalán llegó a disputar 459 partidos y marcó una época. Convirtió 27 goles, dio 94 asistencias y conquistó 15 títulos nacionales y tres internacionales, entre ellos, una Champions League y un Mundial de Clubes.

En 2023, el futbolista recaló en el Inter Miami para acompañar a Messi en esta aventura por los Estados Unidos. Hasta el momento, Alba jugó 95 encuentros en el equipo del Estado de Florida y ganó la Leagues Cup de 2023.

A nivel selección, el defensor debutó con la camiseta de España en 2011, jugó 93 encuentros y anotó 10 goles. Participó de tres mundiales y ganó una Eurocopa.