Diego Napolitano y Bruno Gorer palpitaron la final de vuelta de la Liga Confluencia

Diego Napolitano y Bruno Gorer están ante una gran chance este domingo. Uno de los dos será el entrenador campeón del Apertura de la Liga Confluencia y ante su clásico rival.

Cipolletti ganó 1 a 0 la ida en La Visera de Cemento y este domingo desde las 13 será la vuelta en el Luis Maiolino, con el título en juego.

“Imaginábamos un partido como el que se dio, bastante trabado, cerrado, a pesar de que nosotros tuvimos algunas aproximaciones en el primer tiempo y algunas llegada en el segundo que no pudimos concretar, el trámite fue muy parejo y muy equilibrado”, analizó Gorer, DT del Albinegro, en diálogo con Río Negro sobre el triunfo en los primeros 90’.

“La ida en lo personal no me gustó, porque no pudimos plasmar lo practicado ni el juego que veníamos haciendo. Fue incómodo y de mucho nervio”, expresó por su parte Napolitano, en charla con “EntreRedes” de RÍO NEGRO RADIO.

Respecto al duelo decisivo del domingo, Gorer comentó: “Roca quizás haga un cambio un poco más con vocación ofensiva, no es nada que no haya hecho, es uno de los equipos más goleadores del torneo y tendrá el empuje de su gente. Igual tampoco creo que salga a hacer locuras”.

Del otro lado, Napolitano aseguró: “Sabemos que tenemos que cambiar la imagen. Va ser a todo o nada, donde trataremos de imponer las condiciones en el sintético. Tenemos que ser más rápidos en las resoluciones, pisar un poco más el área rival y así el gol creemos que va a llegar”.

Sobre la comparación entre planteles, el DT de Cipo afirmó: “Ellos tienen más experiencia pero nosotros tenemos las ganas y el entusiasmo de este grupo de jóvenes que ya demostró tener la capacidad de estar a la altura”.

Acerca de su rival, el entrenador del Depo señaló: “Cipo tiene transiciones veloces y chicos con los que no te podés descuidar. Estaremos pendientes en defensa de presionar arriba para, si hay alguna pérdida, cortar su juego bien alto y no dejarlos correr. Con espacios son peligrosos”.

Los dos técnicos coincidieron en que el objetivo que se plantearon antes del campeonato ya está cumplido. “La meta era jugar la mayor cantidad de partidos posible para que los chicos tengan mucha competencia y puedan desarrollarse. Queríamos clasificar entre los primeros cuatro y después nos propusimos jugar los 6 partidos. Lo logramos, el objetivo está hecho y ahora esto es un plus”, aseguró Gorer.

“Sería la frutilla del postre, porque ya logramos nuestro objetivo principal que era ganar el pase al Regional Amateur. Estamos con mucha ilusión porque vamos a jugar en nuestra cancha, ante nuestra gente y esperando que las cosas salgan de la mejor manera posible”, indicó Napolitano.

Para el que lo consiga, el título será un impulso en sus carreras. En el caso de Gorer serviría para cortar 5 años sin trofeos de liga para Cipolletti y aumenta sus chances de ser DT en el Federal A en el futuro.

Para Napolitano sería su segundo campeonato y otra vez ante el Albinegro. También significaría un impulso para que el club lo ratifique como entrenador en el Regional Amateur.

